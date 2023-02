Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2023.

Saiba como entrar em contato com o INSS por telefone, quais são os canais de atendimento do órgão, horários e serviços disponíveis.

Os cidadãos que necessitam de serviços ou informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem contar com os canais de atendimento oficiais do órgão.

Além das agências físicas, o Instituto oferece algumas formas de entrar em contato e solicitar serviços de forma remota, pela internet ou telefone, sem precisar sair de casa.

Confira a seguir o número do INSS, aplicativo e site oficiais do órgão, bem como horários de atendimento e informações necessárias para obter os serviços disponibilizados pelas plataformas.

Quais são os canais oficiais de atendimento do INSS?

Os meios oficiais de atendimento do INSS são: o número do INSS, no telefone 135, o site ou aplicativo Meu INSS e as agências físicas da Previdência Social.

Não existe atendimento por meio do WhatsApp ou plataformas similares, mas é possível obter a maioria das informações necessárias a partir dos recursos mencionados.

Qual horário de atendimento?

O atendimento por ligação, através da Central de Atendimento 135, está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, de acordo com o horário de Brasília.

Entretanto, os serviços disponibilizados pelo Portal Meu INSS, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, podem ser usados também em dias não úteis e a qualquer hora do dia.

Quais dados são necessários para obter informações por telefone?

A ligação para o INSS é gratuita, se for realizada através de telefone fixo ou público. Feita por aparelhos celulares, o valor de uma ligação local será cobrado.

A depender do tipo de serviço que o titular deseje, será necessário informar alguns dados para confirmar sua identidade e realizar suas consultas com segurança.

Confira alguns dados que podem ser solicitados durante o atendimento por ligação:

CPF;

Número do NIS/PIS/NIT;

Número de inscrição da Previdência Social;

Número do benefício (se houver);

CPF/CNPJ do empregador.

Vale mencionar que o INSS não solicita senhas ou dados pessoais confidenciais, como senhas bancárias, entre outros.

O que pode ser tratado através do número do INSS?

Quase todos os serviços oferecidos pelo Instituto estão disponíveis, atualmente, através dos meios de atendimento remotos.

Dessa forma, é possível obter inúmeros serviços, consultas e solicitações por ligação, garantindo o conforto dos usuários e evitando seu deslocamento desnecessário até as unidades de atendimento presenciais.

Ao ligar, é necessário passar por uma triagem, selecionando as opções adequadas conforme sua necessidade, para receber o atendimento humano de acordo com o segmento desejado.

Através do número do INSS é possível:

Obter informações gerais sobre os serviços do órgão;

Se inscrever na Previdência Social;

Agendar atendimentos presenciais e perícias médicas;

Solicitar benefícios previdenciários e assistenciais como aposentadorias, pensão por morte, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros;

Correções no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

Pedido de emissão de documentos da Previdência como a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC);

Calendários de pagamentos e consultas de benefício.

Há muitos outros serviços disponíveis através da ligação para a central de atendimento do INSS, dessa forma, é necessário passar por uma triagem antes de receber atendimento humano.

O menu de triagem da ligação funciona da seguinte forma:

Digite 1 para: Falar com atendente, realizar inscrição na Previdência, agendar data para ir a uma agência do INSS fazer perícia, solicitar benefício, atualizar dados cadastrais ou emitir a CTC;

para: Falar com atendente, realizar inscrição na Previdência, agendar data para ir a uma agência do INSS fazer perícia, solicitar benefício, atualizar dados cadastrais ou emitir a CTC; Digite 2 para: Atendimento eletrônico para consultar data de perícia agendada, se informar sobre situação do benefício ou conferir resultado de solicitação de benefício ou pedido de CTC;

para: Atendimento eletrônico para consultar data de perícia agendada, se informar sobre situação do benefício ou conferir resultado de solicitação de benefício ou pedido de CTC; Digite 3 para: Fazer denúncias, elogios ou reclamações. Estes serão encaminhados para a Ouvidoria do Instituto.

Desde a pandemia, os órgãos públicos têm buscado facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços que podem ser prestados de forma remota.

Visto que foi implementado de forma simplificada, os usuários passaram a usufruir do atendimento à distância para se informar e fazer consultas mais facilmente.

Desta forma, antes de ir presencialmente a uma unidade da Previdência, busque se informar se os atendimentos que você deseja podem ser obtidos por ligação, ou até pelo Portal Meu INSS, para evitar a locomoção desnecessária até o Instituto.