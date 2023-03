Tecnologia inédita em mobilidade aumenta a segurança no Carnaval de Salvador

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 1 de março de 2023.

O Carnaval de Salvador contou, neste ano de 2023, com uma tecnologia de mobilidade inédita desenvolvida para aumentar a segurança e controlar o tráfego de veículos, nas zonas em que acontecem os circuitos Barra/Ondina e no trecho da orla atlântica entre a Boca do Rio e Patamares.

Cerca de 15 displays inteligentes foram posicionados nas ruas de acesso ao Carnaval e geraram informações visuais para cada um dos motoristas que utilizaram a rua indicando se eles teriam ou não permissão para transitar, conforme a luz indicativa no painel. Quando um veículo credenciado passava pelo pórtico uma luz verde será acionada ao lado da palavra “ok”. Caso não estivesse credenciado, acendia uma luz vermelha com o letreiro mostrando “não ok” ao lado.

Paralelamente os instrumentos geram informações sobre a circulação dos veículos – e enviam em tempo real – para uma plataforma inteligente de dados que irão auxiliar os gestores municipais nas tomadas de decisões.

O sistema permite ainda o monitoramento de 250 carros por segundo e a identificação de mais de 30 características diferentes em cada passagem de veículo, entre elas a leitura da placa dos veículos, a situação do motorista, do veículo, do deslocamento e outras passíveis de serem consultadas em tempo real.

O diretor presidente da Velsis, empresa responsável pela fabricação da tecnologia para o Carnaval de Salvador, Guilherme Araújo, explica que o sistema inteligente visa gerar informações avançadas sobre o tráfego veicular urbano e disponibilizá-las aos diferentes usuários e gestores das vias urbanas em tempo real.

“Sistemas com solução 100% nacional possibilitam a implantação de uma maior quantidade de sensores, que coletam dados em tempo real. Isso resulta em uma maior integração de dados das vias, dos motoristas e dos veículos, com capacidade de gerar dados computacionais valiosos para a gestão da mobilidade e predição de riscos na realização de grandes eventos”, explica Guilherme Araújo, diretor presidente da Velsis.

Em Salvador, a solução emprega como referência uma lista previamente cadastrada de placas de veículos de moradores e prestadores de serviços autorizados a trafegar na região. O objetivo da tecnologia é garantir a segurança, apoiar os moradores locais e viabilizar a melhor experiência aos foliões.

Controle em Salvador

Cerca de 33 mil automóveis foram credenciados para acesso autorizado nas regiões dos circuitos do Carnaval de Salvador. Os testes com equipamentos – aliado à central de dados – começaram no dia 07 de fevereiro e entrarão em operação no dia 16 – data do início das festas. Cinco zonas foram divididas em 12 regiões distintas.

“Este ano trouxemos uma tecnologia desenvolvida para grandes eventos, com o objetivo de garantir um maior controle de acesso de veículos aos circuitos e a segurança dos moradores e foliões. Não conheço outro evento no mundo com esse tipo de tecnologia e nessas dimensões.” afirma Décio Martins, superintendente de Trânsito de Salvador.

Em 2020 o controle de acesso de veículos às zonas de restrição de circulação ocorreu por meio de tag eletrônico, uma espécie de chip. O acesso não autorizado à área sujeita o infrator às penalidades previstas no Código Penal Brasileiro (Estelionato, art. 171; Falsificação de Documento Público, art. 297; Falsidade Ideológica, art.299).

A operação especial restringiu a circulação e o estacionamento de veículos no entorno dos circuitos do Carnaval, ampliando a oferta de vagas nos estacionamentos remotos, visando proporcionar melhorias significativas na mobilidade, inclusive aumentando a velocidade média do transporte coletivo.