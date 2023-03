Como usar poltronas para deixar o seu evento mais sofisticado?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2023.

Se você está organizando um evento, seja ele corporativo ou social, a escolha dos móveis é um fator muito importante. Uma poltrona para evento, é um exemplo de móvel que pode ajudar a garantir uma boa experiência para os seus convidados.

Além de oferecer conforto aos seus convidados, a poltrona para evento é uma peça-chave para compor o ambiente do evento e deixar a decoração mais elegante e sofisticada.

Mas como utilizá-la da melhor maneira para atingir esse objetivo? Confira as nossas dicas.

1. Escolha o modelo ideal de poltrona para evento

Existem diferentes tipos de poltrona para eventos, cada uma com características e designs próprios. Por isso, é importante escolher aquela que mais se encaixa no estilo do seu evento e atende às necessidades dos seus convidados.

Se o seu evento é corporativo, por exemplo, uma poltrona com design moderno e minimalista pode ser a melhor opção.

Já para eventos sociais, como casamentos e festas de debutante, poltronas mais clássicas e com detalhes mais elaborados podem ser mais adequadas.

Além do tipo de evento, é importante considerar também qual será o padrão de convidados, pois em eventos com um público majoritariamente idoso, por exemplo, pode ser interessante escolher modelos mais confortáveis.

Já para um evento com um bom número de crianças, pode ser interessante escolher modelos que não sejam de tecido e sejam mais resistentes, para evitar problemas como manchas e possíveis estragos nas peças, por exemplo.

2. Defina a disposição das poltronas no ambiente

Além da escolha do modelo de poltrona, a disposição delas no ambiente também é um fator importante.

Dependendo do tipo de evento, pode ser interessante criar um espaço de convivência com as poltronas dispostas em grupos, ou uma fileira de poltronas em um espaço para palestras, ou apresentações.

Lembre-se de que a disposição das poltronas também deve considerar o espaço disponível e a circulação dos seus convidados. É importante que eles se sintam confortáveis e consigam se deslocar pelo ambiente sem dificuldades.

3. Combine as cores das poltronas com a decoração do evento

A cor das poltronas para um evento, também é um fator importante para garantir a harmonia da decoração no ambiente.

É possível optar por poltronas em cores neutras, como branco, bege ou preto, que combinam com praticamente qualquer tipo de decoração.

Nesse sentido, é possível também escolher poltronas em cores que combinem com a paleta de cores da sua decoração.

Uma dica é utilizar um tipo de poltrona para evento com uma cor que se destaque no ambiente, como uma poltrona vermelha em uma decoração predominantemente branca, por exemplo.

4. Use a poltrona para evento, como ponto focal da decoração

Além de ser peça-chave para garantir a sofisticação do seu evento, a poltrona para evento, também pode ser utilizada como ponto focal da decoração.

Se você escolher uma poltrona com design diferenciado, ela pode se tornar o destaque da decoração e chamar a atenção dos seus convidados.

Além disso, é importante que as outras peças da decoração conversem com a poltrona, para criar um ambiente harmonioso e equilibrado.

5. Invista em poltronas confortáveis

Por fim, mas não menos importante, é fundamental investir em poltronas confortáveis para os seus convidados. Afinal, eles irão passar algumas horas sentados nelas, e o conforto é essencial para garantir que todos aproveitem o evento da melhor maneira possível.

Ao escolher um modelo de poltrona para evento, opte por modelos que ofereçam boa ergonomia e suporte para as costas, além de um estofamento macio e agradável ao toque.

Os modelos reclináveis ou com apoio para os pés também são opções interessantes para eventos mais longos.

Outra dica é escolher poltronas com braços, que oferecem mais conforto e praticidade para os seus convidados, que podem apoiar objetos ou até mesmo os próprios braços enquanto conversam.

Conclusão

Em resumo, a escolha de um estilo de poltrona para evento, é um fator importante para garantir a sofisticação e o conforto dos seus convidados, seja em uma confraternização, reunião social, empresarial, ou em qualquer tipo de evento.

Nesse sentido, é importante escolher modelos que se adequem ao estilo do evento e à decoração, além de oferecerem conforto e suporte para as costas.

Ao seguir essas dicas, você pode utilizar as poltronas como peças-chave da decoração do seu evento, criando um ambiente sofisticado e agradável para os seus convidados.

Lembre-se de que a escolha dos móveis é apenas um dos fatores que influenciam na experiência dos seus convidados. Outros elementos, como iluminação, música e alimentação, também são importantes para criar um evento de sucesso.

Com planejamento e cuidado em cada detalhe, você pode garantir um evento memorável para todos os seus convidados.