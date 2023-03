IQA abre pré-venda da 4ª edição do manual VDA 6.3

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de março de 2023.

O IQA – Instituto da Qualidade Automotiva lançou a 4ª Edição do Manual VDA 6.3 – Qualificação para Auditor de Processo. A nova versão, recomendada para avaliação da capacidade do processo durante as fases de desenvolvimento e implementação do produto, substitui a edição anterior publicada em 2016 e traz diversas novidades.

Entre os destaques, aspectos de software foram considerados no questionário e criado um aplicativo para auditorias. Além disso, foram incluídos requisitos relativos às atividades de suprimentos de fornecedores ao P3 e ao P4, e estabelecido um glossário online para todos os volumes da VDA.

Nesta edição, estão referências mais aprofundadas nos dois principais métodos do segmento automotivo internacional. “O manual faz menção ao uso de outros manuais, como a VDA Automotive SPICE® e Garantia do Nível de Maturidade para Peças Novas (VDA MLA) dentro do processo de auditoria. Essas duas publicações são referenciadas no VDA 6.3 para direcionar a avaliação da maturidade, desenvolvimento e produção de peças produtivas, relacionado aos processos de desenvolvimento de produtos com tecnologia embarcada e software”, explicou o gerente de Operações do IQA, Sergio Kina

Houve alterações na especificação da qualificação do auditor de processo. Os critérios para titulação foram reforçados com o foco de capacitar o auditor para melhor compreensão da norma. Também foi criado um formato de exame oral com simulação de auditoria real e não será mais emitida a carteirinha aos aprovados no exame, mas, sim, o Certificado de Auditor VDA 6.3.

Outra mudança importante foi a inclusão de notas sobre a realização de auditorias remotas ou híbridas. “A pandemia da Covid-19 exigiu uma readaptação do mercado e, uma delas, foi a realização de auditorias à distância. Agora, os modelos remotos ou híbridos são permitidos, desde que seja feita uma avaliação que comprove haver risco e influência para o auditor e auditados, como também para os processos e produtos. Porém, é importante lembrar que a auditoria presencial segue a melhor forma de avaliação com base nos requisitos do Manual VDA 6.3”, afirmou Kina.

VDA 6.3

Criado em 1998, o VDA 6.3 é recomendado para profissionais que realizam auditorias de processo em sua própria organização, em rede de fornecedores ou para auditores externos independentes. A norma é aplicada conforme os requisitos da IATF 16949 e integra o sistema de Gestão da qualidade de uma empresa.

Todos que fizeram os treinamentos VDA 6.3 (ID 315) e Exame VDA 6.3 (ID 353), aprovados entre os anos 2017 e 2022, devem obrigatoriamente realizar o treinamento VDA 6.3 atualizações (ID 333) para adequarem-se à nova edição. Os auditores têm até 20 de junho de 2024 para realizar o processo de atualização.

Treinamentos VDA

Em março de 2023, o IQA, provedor oficial de treinamentos e publicações VDA no Brasil, abrirá as inscrições para turmas de treinamento da quarta edição do Manual VDA 6.3