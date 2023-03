Como identificar oportunidades de negócios em um mercado em constante mudança

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2023.

Uma empresa de sucesso está em constante busca por novas oportunidades de negócios em seu segmento. Em um ambiente dinâmico, o crescimento sustentável e a rentabilidade nunca são uma garantia.

Os avanços científicos e tecnológicos reduziram o ciclo de vida dos serviços e produtos, os modelos de negócios mudaram e novos competidores surgem de fora da indústria. Essa instabilidade constante cria a necessidade de buscar novas oportunidades de negócios.

O primeiro passo é definir uma estrutura que ajude a buscar oportunidades, entendendo o funcionamento de sua empresa de fundição de ferro e tendo conhecimento dos recursos, forças e da capacidade dela.

Partindo de um bom entendimento dos objetivos e áreas de atuação da organização, o próximo passo é analisar o mercado, ter acesso às necessidades do consumidor e como são atendidos pelas empresas.

Visando identificar oportunidades de mercado, o modelo de negócios deve ser avaliado do ponto de vista da identificação dos consumidores e outros fatores, como:

Proposição de valor da marca;

Concorrentes diretos e indiretos;

Cadeias de suprimentos;

Regulamentação;

Meio ambiente.

Ou seja, para identificar oportunidades no cenário atual do mercado, é importante fazer algumas análises, e vamos falar sobre algumas delas.

Análises para identificar oportunidades de negócios

Andres Chehtman, analista de pesquisa da Euromonitor International, fala de 8 tipos de análises que podem ajudar ajudar uma empresa de oxicorte a identificar oportunidades de negócios, sendo elas

Segmentação dos consumidores;

Decisão de compra;

Concorrentes diretos e indiretos;

Produtos e serviços complementares;

Indústria;

Mercados internacionais;

Análises ambientais.

Neste artigo falaremos sobre a segmentação dos consumidores, análise do ambiente, análise de mercados internacionais e análise dos concorrentes indiretos.

1 – Segmentação de consumidores

Você deve identificar os segmentos de consumidores que possuem características em comum para entender a demanda pelo seu produto ou serviço.

Essas características podem ser qualitativas, como estilo de vida, valores, atitudes e motivações de compra. Elas também podem ser características mensuráveis, como:

Nível educacional;

Idade;

Sexo;

Local de nascimento;

Profissão;

Nível de renda.

Para estimar o número de potenciais clientes que um negócio pode ter, você pode utilizar as variáveis mensuráveis.

Sua empresa de correia transportadora deve observar que informações como a taxa de natalidade do local e a quantidade de crianças de até 3 anos de uma determinada região são informações importantes para um fabricante de fraldas infantis.

Variáveis empíricas, como preços, conveniência, prestígio, design e durabilidade, podem ajudar a identificar as motivações que influenciam a decisão de compra.

2 – Análise do ambiente

A partir da análise das mudanças no cenário dos negócios, com desenvolvimentos científicos e tecnológicos gerando novas oportunidades, é possível identificar oportunidades de mercado.

O aumento da penetração da internet e smartphones permitiu a chegada de empresas com novos modelos de negócios, como Uber e Airbnb.

Segundo a Euromonitor International, o número de assinaturas de telefone móvel e internet cresceu de 20% em 2011 para 53% em 2016. No ano de 2011, apenas 17% dos lares possuíam smartphones, globalmente. Já em 2016, essa participação era de 45%.

Indo mais além do que a internet e a telefonia móvel, a inteligência artificial (IA), a robotização, internet das coisas, fontes de energia renovável e biotecnologia oferecem diversas oportunidades de negócios para sua empresa de válvula de retenção.

Novas oportunidades também podem ser criadas com mudanças no ambiente regulatório de um país. Por exemplo, o Chile exigiu desde junho de 2016 que as empresas incluíssem uma etiqueta nos produtos com alto teor de calorias, sódio, açúcar e gorduras saturadas.

Essa imposição pode ser uma oportunidade de crescimento para produtos mais saudáveis não afetados pela nova lei. O esperado pela Euromonitor International é que a venda de produtos seja afetada por tal medida no país, dependendo do tipo de produto.

Uma pesquisa de mercado para as categorias e vendas de produtos no Chile pode auxiliar na identificação de maiores oportunidades de crescimento para produtos sem a etiqueta mencionada.

Também podem influenciar as oportunidades de mercado outras transformações no ambiente, como:

Clima;

Movimentos geopolíticos;

Desastres naturais;

Mudanças no sistema financeiro.

É muito importante considerar o uso de pesquisas como base para a obtenção de insights sobre o ambiente de negócios local de sua empresa de fluoreto de sódio, garantindo que sua estratégia possa prosperar em um novo mercado.

3 – Análise de mercados internacionais

Operando em um mercado maduro ou saturado, uma empresa pode explorar outros países para gerar novas oportunidades.

O crescimento dos setores ocorre em diferentes ritmos em cada país por muitos motivos, que incluem disparidades no nível de desenvolvimento econômico e hábitos locais.

É importante conhecer a evolução do consumo per capita de um determinado produto em um país, pois isso pode servir de indicador de maturidade do ciclo de vida de um produto.

Para estimar o potencial de negócio é preciso ter informações sobre o tamanho do mercado e sobre concorrentes.

Com uma variedade de análises, sua empresa ganha uma visão holística de oportunidades e ganha suporte para a criação de planos de negócios estratégicos e de longo prazo.

Ao identificar oportunidades, sua empresa de recozimento tratamento térmico deve agir rapidamente para a elaboração de um plano.

Desenvolva a proposição de caixa e as necessidades de capital. É importante ressaltar que nem todas as oportunidades de mercado identificadas vão prosperar, mas a pesquisa fornecerá respostas sobre o potencial de cada uma delas.

4 – Análise dos concorrentes indiretos

Com a análise de concorrentes você também pode encontrar oportunidades de negócio.

Por exemplo, devido à baixa dos preços das passagens aéreas, as companhias aéreas podem procurar oportunidades em segmentos de consumidores que antes eram atendidos por outros meios de transporte.

As empresas devem pesquisar quantas pessoas fazem viagens de longa distância em ônibus e trens, quanto pagam por bilhete, quais as rotas mais procuradas, a taxa de ocupação de ônibus de longa distância e como convencer essas pessoas sobre o avião.

Fazer análises desse tipo ajuda sua empresa a estabelecer vantagens competitivas em relação aos concorrentes indiretos e fornecer insights adicionais de oportunidades de crescimento para os negócios.

Considerações finais

A segmentação dos consumidores, concorrentes diretos e indiretos, decisão de compra, produtos e serviços complementares, os mercados internacionais, a indústria e análises ambientais, são 8 tipos de análises que podem ajudar sua empresa.

Para identificar novas oportunidades de mercado, usar uma variedade de análises certamente irá ajudar sua organização a ganhar uma visão holística de novas oportunidades e dar suporte para a criação de planos de negócio estratégicos e de longo prazo.

Uma vez que sua empresa de corte e dobra de chapas identificar as oportunidades, é preciso agir rapidamente para criar um plano.

Para isso você deve desenvolver a proposição de valor, estimar custos e receitas, planejar a cadeia de distribuição e necessidades de capital.

Como falamos, nem todas as oportunidades de mercado vão prosperar, mas a pesquisa fornece respostas sobre o potencial de cada uma delas.

Com o objetivo de minimizar custos de oportunidades que não deram certo, testes de novos produtos, serviços ou modelos de negócios podem ser feitos por áreas de controle.

Os riscos mais comuns em testes piloto são a possibilidade de alertar a competição sobre sua estratégia. Se você comparar esse risco com os custos de lançar um produto em escala global e o projeto não dar certo, é muito grande a diferença.

Fazendo testes muitos experimentos irão falhar, mas alguns terão sucesso e poderão ser feitos em grande escala.

Um exemplo disso é que em 2013 a Coca-Cola lançou a Coca-Cola Life na categoria Low Calorie Cola Carbonates (refrigerantes à base de cola de baixa caloria).

Esse foi um projeto piloto que começou no Chile e na Argentina, seguido pelo lançamento em outros países, como:

Reino Unido;

Suécia;

Austrália;

Suíça;

Japão;

Nova Zelândia.

Nesses mercados, as vendas de Coca-Cola Life não cresceram como o esperado. Segundo a Euromonitor International, em 2016 a Coca-Cola Life tinha menos de 2% de participação de mercado em valor na Austrália.

No Reino Unido era de menos de 4%. A solução para a marca foi descontinuar o lançamento em tais países. Em outros países também foram tomadas medidas, como a redução de produtos nos mercados.

Dessa forma, o teste piloto ajudou a Coca-Cola a determinar o sucesso da Coca-Cola Life, pois um fracasso em escala global certamente teria custos muito mais altos em termos financeiros e danos à imagem da empresa.

Sua empresa de alpinismo industrial pode consultar empresas especializadas em consultoria de pesquisa de mercado global.

Elas podem ajudar na identificação de concorrentes diretos e indiretos, diversos setores, mercados internacionais e fatores relevantes do ambiente que podem impactar os setores.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.