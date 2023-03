Confira 5 dicas para reduzir a sua conta de água

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2023.

Não há como negar que, a cada ano que passa, as contas de consumo estão subindo muito, fazendo com que as pessoas busquem alternativas para reduzir o valor.

No entanto, a verdade é que existem diversas dicas para reduzir a sua conta de água que, por mais que possam ser simples, são bastante eficientes.

5 dicas para reduzir a sua conta de água

Dentre as nossas 5 dicas para reduzir a sua conta de água, podemos mencionar as seguintes mais eficientes:

1. Confira regularmente a existência de vazamentos

Se existe uma coisa que faz com que a conta de água seja muito alta, com certeza a principal delas é a respeito dos vazamentos.

O grande problema é que nem sempre a pessoa se dá conta de que existe algum vazamento em sua casa.

Por isso, acaba sabendo apenas quando vai verificar o hidrômetro ou mesmo o valor excedente em sua conta.

Além disso, outros só percebem que há alguma coisa errada quando percebem alguma mancha de mofo em determinados locais da casa.

A verdade é que, na grande maioria das vezes, o vazamento costuma estar escondido em algum canto da casa ou até atrás de algum móvel que não se movimenta.

Também é possível encontrar vazamento em alguma torneira da cozinha mas que, por vazar muito pouco, acaba deixando para depois.

Mas, em todos esses cenários, o desperdício de água é certo, algo que irá acarretar em grandes prejuízos financeiros.

E, a depender do caso, o problema pode se tornar tão sério a ponto de ter que mexer em toda a estrutura de uma parede, por exemplo.

Sendo assim, para evitar esse tipo de problema, a nossa dica é que você sempre se mantenha atento a todos os encanamentos da sua casa.

Averigue sempre as paredes, chão e teto, para saber se há algum indício de umidade ou algo semelhante.

Por fim, nunca deixe para arrumar depois alguns vazamentos mais simples, como de descarga, chuveiro, torneira etc.

2. Coloque arejadores e redutores de vazão

Uma das dicas para reduzir a sua conta de água é apenas colocar arejadores e redutores de vazão, os quais são uma solução bem simples, mas muito útil.

Para quem não sabe, esses dois dispositivos funcionam com base na compensação na pressão da água que chega na torneira, chuveiro, descarga etc.

Ou seja, ele impede com que o fluxo de água seja maior do que aquilo que de fato é necessário. Ou seja, reduz a sua conta de água.

Já os arejadores, trata-se de um tipo de acessório do qual você pode instalar nas torneiras da sua casa e chuveiro. O seu funcionamento também é simples, mas bem eficiente.

Basicamente, eles oferecem uma mistura maior entre o ar e a água. Por consequência, aumenta a distribuição de água no espaço.

Ou seja, molha toda a área de algum objeto ou do seu corpo muito mais rápido, gerando uma ótima economia.

3. Lave mais quantidade de roupa de uma vez

Uma das principais atividades que causam aumento na conta de água com certeza é a máquina de lavar roupas.

Mas, esse problema se torna ainda maior quando se tem o costume de lavar roupas mais de uma vez por semana.

Quanto a isso, uma das melhores dicas para reduzir a sua conta de água é realizar a mudança de hábito. Ou seja, lavar mais quantidade de roupa de uma só vez.

Portanto, primeiro invista em uma boa máquina de lavar, que tenha bastante capacidade para você lavar um volume maior de roupas.

Ao lavar roupas sem usar a capacidade total da máquina, você está tendo um grande prejuízo tanto de energia elétrica quanto de água, ainda mais se compararmos com uma máquina cheia.

Afinal de contas, é muito mais difícil ter uma noção da quantidade de água que se gasta em cada ciclo menor.

Além disso, devemos mencionar que algumas máquinas mais recentes oferecem um modo de lavagem econômico ou “eco”.

Se a sua tiver essa função, dê prioridade para quando for lavar itens que não exigem ciclos completos, como é o caso de roupas de cama ou que não estão muito sujas.

4. Reutilize a água da máquina de lavar

Sabe aquela água com sabão que sai da sua máquina? Sabia que é possível utilizar para várias outras funções que não requerem uso de água potável?

A nossa dica é usar essa água para lavar calçadas, varandas, banheiros, janelas, veículos e coisas do gênero.

Trata-se de uma atitude bastante valiosa, haja vista que permite a limpeza de alguns itens que, num outro contexto, iriam requerer o uso de água totalmente limpa, sendo que não é necessário.

Além disso, como a água da máquina já sai com um pouco de sabão, você pode até mesmo economizar o sabão em pó e demais produtos de limpeza.

Entretanto, tenha em mente que você não deve armazenar essa água por muito tempo. Use essa dica apenas quando for aproveitar para fazer uma faxina na sua casa, por exemplo.

5. Dê preferência e use corretamente a descarga de duplo acionamento

Trata-se de um equipamento que praticamente todo mundo conhece, sendo essa uma ótima maneira de baixar a sua conta de água.

O mais interessante é que se trata de um equipamento que não costuma ter um valor muito elevado, mas bem pelo contrário.

Além disso, existe tanto o modelo para instalar direto na parede ou para caixas acopladas, sendo que a escolha deve ficar a seu critério.

Por fim, um último aviso que temos que apontar é para as pessoas que não conseguem ficar sem acessar seus perfis do Instagram durante o banho. Acompanhar as métricas do Insta para ver se o perfil está bombando ou não é prejudicial pois tende a jogar mais água do chuveiro fora e, por estranho que pareça ser, o número de pessoas que não desgrudam do celular enquanto estão no chuveiro tem aumentando bastante com o advento do uso do celular.