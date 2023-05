Conversational marketing é tendência no mercado online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de maio de 2023.

Estratégia usa chats e assistentes virtuais para interagir com o consumidor em tempo real e é considerada promissora no cenário digital. Conheça outras tendências

O mercado digital vem progredindo e passando por uma transformação impulsionada pela evolução da tecnologia e do comportamento do consumidor. Com o crescimento das redes sociais, dos aplicativos de mensagens e da inteligência artificial, as empresas têm tido mais opções para se conectar com seu público-alvo e oferecer uma experiência de compra personalizada e diferenciada.

Parte desse avanço, o conversational marketing tem se destacado como uma tendência promissora para negócios que buscam se adaptar ao novo cenário digital. Essa estratégia consiste em usar chats e assistentes virtuais para interagir com os clientes em tempo real, oferecendo respostas rápidas e soluções personalizadas para suas necessidades.

Segundo um estudo da Hubspot, 71% dos consumidores preferem comprar de empresas que oferecem suporte imediato por meio de chat. Além disso, o conversational marketing também ajuda a reduzir o tempo de resposta e a melhorar a experiência do usuário.

Conforme canais especializados, uma das vantagens do conversational marketing é que ele permite que as companhias coletem dados valiosos sobre o comportamento do consumidor e as preferências de compra, que podem ser usados para melhorar suas estratégias de marketing e aumentar as taxas de conversão. Para analisar esses dados, é importante contar com meios adequados, como uma ferramenta para criar dashboards e reports de métricas de marketing.

As ferramentas para dashboards permitem a criação de painéis interativos que ajudam a visualizar e monitorar dados em tempo real, facilitando o trabalho de análise e tomada de decisões. Já aquelas destinadas a elaborar um report de métricas de marketing são importantes para avaliar o desempenho das estratégias e identificar oportunidades de melhorias.

De acordo com a pesquisa da Hubspot, 73% dos profissionais de marketing afirmam que a análise de dados é importante para a estratégia de marketing, mas apenas 19% deles utilizam ferramentas avançadas.

Outras tendências do marketing digital

Além do conversational marketing, outras tendências têm ganhado destaque no mercado digital, como o big data, o vídeo curto, o marketing de influenciadores e os eventos híbridos no marketing digital.

Big data e vídeo curto

O big data se refere à coleta e análise de grandes volumes de dados, que podem ser usados para identificar padrões e insights relevantes sobre o comportamento do consumidor. Segundo o relatório da Forbes “Big Data and AI Executive Survey”, 85% dos líderes empresariais acreditam que a adoção dessa estratégia e da inteligência artificial (IA) melhora a vantagem competitiva de uma empresa.

O vídeo curto, por sua vez, tem se tornado uma forma popular de engajamento nas redes sociais, com aplicativos como o TikTok e o Reels, e oferece oportunidades únicas para as marcas se conectarem com seu público-alvo.

A empresa de análise de dados App Annie indica que a média de tempo gasto pelos usuários em aplicativos desse tipo aumentou 70% no último ano. Só o TikTok, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo, segundo dados divulgados pela empresa.

Marketing de influenciadores e eventos híbridos

Já o marketing de influenciadores tem sido cada vez mais utilizado como uma estratégia eficaz para promover produtos e serviços, com a ajuda de personalidades influentes nas redes sociais. Os eventos híbridos do marketing digital, que combinam atividades presenciais e virtuais, têm se mostrado tendências cada vez mais forte no mercado. Segundo dados da Deloitte, 75% dos executivos globais planejam investir mais em experiências híbridas nos próximos anos.

Diante dessas tendências, os especialistas alertam que é importante que as empresas estejam atentas às mudanças no mercado e busquem se adaptar às novas demandas dos consumidores. Investir em estratégias de marketing inovadoras e tecnologias avançadas, como o conversational marketing e demais tendências, pode ser a chave para o sucesso nos negócios online.