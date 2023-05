Como ter mais segurança na internet? Veja algumas dicas!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de maio de 2023.

A internet é uma ferramenta extremamente útil e importante nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo, é um lugar repleto de perigos e ameaças. Os hackers estão à solta procurando novas formas de prejudicar as pessoas, roubando senhas e dados.

Para ter mais segurança na internet é preciso adotar algumas medidas que ajudam a proteger nossos dados e informações pessoais.

Algumas medidas para aumentar a proteção na internet

Uma das primeiras medidas para garantir mais segurança é ter senhas fortes e diferentes para cada conta na internet. Senhas fracas e iguais em várias contas facilitam o trabalho de hackers e criminosos virtuais que podem roubar informações pessoais e financeiras.

É importante utilizar senhas que misturem letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais e evitar informações pessoais óbvias como datas de aniversário e nomes de familiares. Anote essas senhas em lugares seguros, que só você tenha o acesso.

Além disso, é importante não compartilhar senhas com outras pessoas e não deixá-las salvas em dispositivos de acesso público, como computadores em lan houses e bibliotecas. Também é recomendável alterar as senhas regularmente para aumentar a segurança.

Outra medida importante é ter um bom antivírus instalado no computador ou dispositivo móvel. O antivírus é uma ferramenta que ajuda a proteger o dispositivo contra ameaças como vírus, malware e phishing. É importante manter o antivírus atualizado para garantir a proteção contra as ameaças mais recentes.

A navegação na internet também requer atenção e cuidados. É importante não clicar em links suspeitos ou em emails de remetentes desconhecidos. Muitas vezes, esses links podem conter malware ou redirecionar para sites falsos que tentam roubar informações pessoais.

Também é recomendável não fazer compras ou transações financeiras em sites não confiáveis ou em conexões de internet públicas, como em cafés e restaurantes. Utilizar redes virtuais privadas (VPNs) pode ajudar a proteger as informações em conexões de internet públicas.

Para ter mais segurança na internet, é importante também ter um provedor de confiança, como o vps windows, por exemplo. Provedores privados podem garantir muito mais segurança para seus documentos importantes e seu trabalho que precisa estar a salvo,

Além disso, ter cuidado com as informações pessoais que compartilhamos na rede. Evite compartilhar informações como endereço residencial, número de telefone, CPF e informações financeiras em sites e redes sociais. Essas informações podem ser usadas para roubo de identidade e outros crimes.

Outra medida importante é habilitar a autenticação de dois fatores sempre que possível, em redes sociais como Instagram. A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança às contas ao exigir um código de verificação enviado para o celular do usuário para acessar a conta.

Por fim, é importante ter cuidado com as informações que compartilhamos nas redes sociais. Muitas vezes, informações pessoais compartilhadas nas redes sociais podem ser usadas por hackers para roubar informações pessoais e financeiras. É importante configurar as configurações de privacidade para controlar quem pode ver as informações compartilhadas.

A segurança na internet requer atenção e cuidado constantes. Utilizar senhas fortes e diferentes para cada conta, ter um bom antivírus instalado, ter cuidado com links suspeitos, evitar compartilhar informações pessoais e habilitar a autenticação de dois fatores são medidas importantes para garantir mais segurança e evitar dores de cabeça!

Curiosidades sobre a internet

A internet é uma das maiores invenções da humanidade e mudou drasticamente a forma como nos comunicamos, nos relacionamos e consumimos informações. Porém, além das funcionalidades que todos nós conhecemos, existem algumas curiosidades interessantes sobre a internet que talvez você não saiba:

O primeiro site da história

O primeiro site da história da internet foi criado em 1991 por Tim Berners-Lee, o inventor da World Wide Web. O site tinha como objetivo fornecer informações sobre o projeto WWW e como usá-lo. O endereço do primeiro site é http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.

O primeiro email spam

O primeiro email spam foi enviado em 1978 por um vendedor de computadores. O email foi enviado para cerca de 400 pessoas e promovia a venda de computadores. Desde então, o spam se tornou um grande problema na internet.

O primeiro banner publicitário

O primeiro banner publicitário da internet foi criado em 1994 pela empresa AT&T. O banner tinha o objetivo de promover a marca da empresa e foi colocado no site da revista Wired. Desde então, a publicidade na internet se tornou uma indústria bilionária.

A quantidade de informações na internet

A quantidade de informações na internet é impressionante. Segundo estimativas, existem mais de 6 bilhões de páginas web na internet. Além disso, a cada minuto são enviados cerca de 156 milhões de emails e são feitas cerca de 4,5 milhões de buscas no Google.

O número de usuários de internet no mundo

Atualmente, existem mais de 4,9 bilhões de usuários de internet no mundo, o que representa cerca de 60% da população mundial. A China é o país com o maior número de usuários de internet, seguida pelos Estados Unidos e Índia.

A maior rede social do mundo

O Facebook é a maior rede social do mundo, com mais de 2,8 bilhões de usuários ativos mensais. Além disso, o Facebook também é dono de outras redes sociais populares, como o Instagram e o WhatsApp.

Essas são apenas algumas das curiosidades sobre a internet que mostram o quão impressionante é essa tecnologia. A internet é uma ferramenta poderosa que pode conectar pessoas, promover ideias e transformar o mundo.

Porém, é importante lembrar que a internet também pode ser usada para disseminar informações falsas, espalhar ódio e prejudicar a privacidade das pessoas, por isso deve ser usada com cautela.