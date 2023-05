5 dicas de como melhorar o engajamento do seu reels

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de maio de 2023.

Quando se trata de aumentar o engajamento no Instagram, o Reels se tornou uma prioridade, especialmente para se conseguir um maior número de visualizações. Usar o Reels é o ponto central e principal estratégia para aproveitar ao máximo o potencial da rede social.

Quem quer ter sucesso no Instagram deverá procurar crescer em número de visualizações no Reels. Mas, isso não é uma tarefa fácil, e é trabalhosa. O Instagram está incentivando o uso entregando os Reels em maior número no algoritmo.

Mas, se mal feita, o trabalho irá por água abaixo e não dará retorno.

O que significa visualizações no Reels do Instagram?

Depois que você publicar o primeiro Reels no Instagram, depois de alguns minutos já poderá ver como anda as visualizações e os números do vídeo. As informações de visualizações apresentadas são de fácil entendimento, mas há pessoas que têm muitas dúvidas.

Muitas pessoas têm dúvidas sobre o significado do número de visualizações exibido no Reels. Alguns se questionam se esse número representa o total de pessoas únicas que assistiram. Se inclui visualizações repetidas do mesmo usuário, ou ainda se refere ao total de visualizações acumuladas.

Um esclarecimento aqui é: O número de visualizações para um vídeo no Reels basicamente é o total de pessoas que unicamente viram ele.

Qual é a importância das visualizações do Reels no Instagram?

Saber o número total de visualizações de um Reels no Instagram é extremamente importante para os criadores de conteúdo digital. Essas visualizações mostram o nível de engajamento que o Reels alcançou, ajudando a determinar se ele se tornou viral ou não.

As visualizações do Reels também nos ajudam a entender como o algoritmo do Instagram está entregando o conteúdo na plataforma. Se um Reels recebe muitas visualizações, isso indica que pode ter sido identificado pelo Instagram como uma tendência.

Para avaliar o desempenho de um Reels, procure comparar o número total de visualizações com o número de seguidores. Se o vídeo tiver mais visualizações do que o total de seguidores, isso indica que ele recebeu destaque por parte do Instagram.

Antes de buscar aumentar as visualizações dos seus Reels, é bom compreender o papel dessas visualizações como um indicador de desempenho do seu conteúdo no Instagram.

Se você tem um perfil de transportadora, por exemplo, poderá inserir vídeos sobre os transportes, cuidados, e afins, para se engajar com o seu público. Dicas rápidas de segurança no transporte em Reels por exemplo, podem te ajudar a conseguir um engajamento melhor.

O que fazer para aumentar as visualizações do Reels no Instagram?

Algumas pessoas seguem algumas estratégias e métodos eficazes para ganhar mais visualizações em Reels, e uma delas é através de comprar seguidores. Mas, ainda sim, é necessário que você faça vídeos com qualidade.

Este fator é o principal determinante para se conseguir mais visualizações. Abaixo selecionamos as 5 principais dicas para você aplicar para ter sucesso quando você for produzir os seus Reels:

1 – Faça Cortes Nos Seus Vídeos Reels

É bom procurar manter a atenção do espectador durante a reprodução de um Reels. Uma estratégia altamente eficaz para isso é utilizar cortes no vídeo. Esses cortes proporcionam dinamismo ao conteúdo, ajudando a capturar o interesse do usuário.

Inúmeros são os influenciadores que usam essa técnica, e eles costumam ter muitos resultados.

Procure adicionar um corte a cada 2-3 segundos nos seguintes casos:

Quando Houver Pausa;

Em Uma Nova Cena;

Quando Houver Um Novo ângulo da Câmera;

Quando For Adicionar Outro Vídeo ao Seu Vídeo.

Quando for Criar ou Editar um Reels, adicione sempre vários vídeos de uma vez só, ao invés de mandar um inteiro uma única vez.

2 – Escreva Um Título Logo Acima do Vídeo

Para capturar a atenção dos espectadores e aumentar as visualizações no Reels, procure dar destaque especial ao título do seu vídeo. Uma alternativa é usar por exemplo, a ferramenta Semrush, para descobrir os principais tópicos de pesquisa e as tendências de termos buscados na internet.

Isso ajudará a criar títulos atrativos e relevantes para o seu conteúdo.

É recomendável que você inclua essas “palavras populares” no título para chamar a atenção dos usuários. Após escolher o título, é essencial garantir que ele seja exibido logo no início para o usuários, permitindo que eles saibam imediatamente qual é o tema que o vídeo aborda.

Além do título do vídeo, procure também inserir a legenda, porque muitas pessoas assistem aos vídeos sem som (Trem, Metrô, Ônibus ou PCD). Tome cuidado para não mostrar o título acima do seu Reel rápido demais, a ponto do usuário não conseguir ler a tempo.

3 – Crie Conteúdo Que o Público Deseja Ver

Mesmo o Reels estando relacionado à “Dancinhas” ou “Entreter” o usuário, você deverá utilizá-lo para mostrar ao seu público algo de “Valor”, para que eles possam compartilhar. Você deverá conhecer o seu público, e isso só é possível quando você procura entender ele.

Uma ótima estratégia é começar usando termos de pesquisa que seu público provavelmente busca na internet. Utilize ferramentas como o “Answer The Public” para encontrar esses termos mais buscados.

Depois, procure identificar as necessidades reais do seu público e produza seus Reels pensando em como pode ajudá-los. Você poderá oferecer conteúdo relevante e útil para o seu público-alvo e que eles tenham interesse em compartilhar.

Vale lembrar que esta técnica também serve para quem tem um site profissional. Busque criar um conteúdo ligado a educação, motivação ou com informações em vídeo interessantes. Assim, você irá aumentar em muito as suas chances de ganhar mais visualizações nos seus Reels.

4 – Compartilhe o Seu Reels no seu Story

Se você deseja aumentar o engajamento e as visualizações dos seus Reels, uma estratégia eficaz é compartilhá-los nos seus Stories. Mostre para os seus seguidores o seu novo Reels e incentive-os a comentar sobre o que acharam sobre o vídeo.

Assim você estará incentivando a participação e o envolvimento do seu público-alvo. Aproveite também e marque hashtags relevantes no Story. Isso irá ajudar a aumentar a entrega e o alcance do seu Reels pelo algoritmo e você poderá ter mais visualizações.

5 – Publique os Reels com regularidade.

A frequência com que você posta no Instagram desempenha um papel fundamental para obter o máximo de visualizações do seu conteúdo possível. Essa prática é relevante não apenas para os Reels, mas para todos os tipos de conteúdo em qualquer mídia social.

Procure postar conteúdos de forma regular no Instagram, independente do tipo, seja ele Reels, Feed ou Story. Assim o algoritmo poderá te identificar como um usuário ativo e de bom conteúdo, ele irá te exibir no Explorer do Instagram, te dando um maior número de visualizações orgânicas.