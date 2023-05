Aprendizado digital no local de trabalho

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de maio de 2023.

O mundo do aprendizado digital experimentou um rápido crescimento e não deve desacelerar tão cedo.

Com cerca de 90% das corporações usando o aprendizado digital, em comparação com apenas 4% em 1995, o setor de negócios deve ser um dos maiores impulsionadores de crescimento do aprendizado digital nesta década.

A mudança para o aprendizado digital inevitavelmente transformou o local de trabalho moderno, especialmente no que se refere à qualificação e requalificação dos funcionários.

Embora muitas empresas tenham sido rápidas em adotar a mudança para o aprendizado digital e reconhecer seus benefícios, sempre há espaço para mais desenvolvimento.

Aqui estão insights e práticas recomendadas para aprimorar continuamente sua abordagem ao aprendizado digital.

O aprendizado digital é eficaz?

Muitos adultos que trabalham têm o desejo de aprender e voltar para a escola, mas muitas vezes encontram obstáculos como acesso limitado a oportunidades de educação de funcionários, limitações financeiras ou equilibrar suas obrigações de trabalho e familiares com as aulas.

O aprendizado digital ajuda a enfrentar esses desafios, tornando a educação mais acessível por meio de agendamento flexível para funcionários que trabalham em período integral.

Além disso, as principais instituições acadêmicas entendem a importância de oportunidades de educação acessíveis para alunos adultos, e muitas desenvolveram programas robustos inteiramente dedicados a gerar resultados bem-sucedidos para os trabalhadores que estão fazendo cursos on-line.

Os benefícios da aprendizagem digital no local de trabalho

Conforme pesquisas, 64% dos líderes de RH concordam que a educação contínua e o melhor credenciamento serão fundamentais para a força de trabalho nos próximos anos.

E 61% acham que o aprendizado digital é uma solução de alta qualidade que é tão eficaz quanto as aulas presenciais tradicionais.

Um dos principais benefícios oferecidos é conhecido como “transferência rápida de aprendizado”, onde os funcionários colocam em prática imediatamente o que aprenderam no treinamento teórico.

Eles não precisam esperar até a formatura para aplicar suas novas competências, o que ajuda a internalizar o conhecimento e apoiar o desenvolvimento profissional de longo prazo e a qualificação.

Por sua vez, esse tipo de desenvolvimento individual contínuo promove o crescimento constante do próprio negócio.

Além disso, o aprendizado digital pode apoiar significativamente as metas de engajamento, desenvolvimento e retenção de talentos.

Em outro resultado das pesquisas, 80% dos funcionários concordaram que recursos educacionais acessíveis os ajudam a se sentir mais engajados no trabalho.

E 94% citam melhores oportunidades de desenvolvimento como a razão pela qual escolhem ficar com um empregador.

Outros benefícios

Alguns benefícios adicionais do aprendizado digital podem incluir:

Educação em um único orçamento

O e-learning é muito rentável em comparação com qualquer outro modo de educação. Economiza dinheiro e tempo também.

Os colaboradores podem aprender o que quiser, apenas pagando por uma assinatura. O aprendizado on-line oferece muitos benefícios a custos mais baixos.

Além disso, o aprendizado é flexível: os cursos on-line podem oferecer acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O aprendizado digital oferece uma plataforma onde você pode facilmente desenvolver e treinar seus funcionários para melhorar seu desempenho.

A formação dos colaboradores é a chave para qualquer tipo de sucesso empresarial e o e-learning ajuda nisso.

Escalável para qualquer número de funcionários

Depois de criar seus módulos de aprendizado digital, eles podem ser facilmente ampliados para serem distribuídos a quantos funcionários você precisar, em quantos idiomas você quiser.

Em vez de tentar encontrar instrutores e espaço em sala de aula para se dedicar ao treinamento, tudo o que seus funcionários irão precisar é de acesso a um computador ou telefone celular.

Garante consistência e padronização do treinamento

Você sabe que todos os seus funcionários receberão o mesmo treinamento de alta qualidade, não importa onde estejam.

Embora a presença de um instrutor possa criar um ambiente de aprendizado mais dinâmico, nem todos os instrutores se concentrarão nos mesmos materiais ou fornecerão o mesmo nível de atendimento.

Uma das maiores vantagens do aprendizado digital é simplesmente garantir que todos os seus funcionários recebam o treinamento de que precisam, sejam eles de qualquer setor, desde a equipe responsável pelas estratégias de marketing até os motoristas da frota.

4 maneiras eficazes de melhorar a experiência de aprendizado digital no trabalho

À medida que o aprendizado digital continua a evoluir, é importante ter certeza de que você está oferecendo uma experiência significativa de aprendizado aos funcionários.

Abaixo estão quatro práticas eficazes que você pode começar a implementar hoje para aproveitar ao máximo suas iniciativas de aprendizado digital:

Priorize a tecnologia simples de usar e gerenciar

Ao aproveitar o aprendizado digital, certifique-se de que a tecnologia escolhida seja moderna e simples de usar, ​​tanto para funcionários quanto para administradores de RH.

Identifique uma plataforma de tecnologia robusta e fácil de usar que minimize o esforço administrativo, permita o envolvimento do aluno e tenha recursos de relatórios para ajudá-lo a monitorar o desempenho e demonstrar o impacto.

Alinhe o aprendizado digital com outros métodos de desenvolvimento

Um dos principais benefícios do aprendizado digital é que ele funciona bem ao lado de outras práticas de T&D.

Incentive os funcionários a explorar maneiras de completar sua jornada educacional com outras atividades, como programas de orientação ou patrocínio, criação de empregos ou colaboração multifuncional.

Isso pode ajudar os alunos adultos a expandir suas habilidades profissionais de uma forma que vai além de sua aprendizagem formal.

Expanda as ofertas de aprendizado para incluir um programa de educação da força de trabalho

O acesso ao treinamento on-line é um ótimo primeiro passo, mas raramente é suficiente para transformar sua força de trabalho e equipar seu pessoal com as habilidades mais requisitadas necessárias para o futuro.

Se a educação da força de trabalho ainda não fizer parte de sua estratégia de T&D, considere implementar um programa estrategicamente projetado para complementar suas iniciativas de aprendizado e treinamento digital existentes.

Esse aprendizado serve também para recrutamento interno em demandas menos complexas. Imagine que você precisa de novos redatores para monetizar seu blog empresarial. Em pouco tempo de aprendizado você pode gerar esse talento dentro do seu quadro de funcionários atual.

Até agora, sabe-se que o aprendizado de tamanho único não funciona para a força de trabalho moderna.

Um programa estratégico de educação permite que os funcionários obtenham diplomas, credenciais e certificados que se alinhem às suas diversas metas de carreira e atendam às necessidades exclusivas de talentos de sua empresa.

Não negligencie as soft skills

As soft skills são fundamentais para o desenvolvimento da liderança, mas muitas vezes são deixadas para trás quando as organizações se propõem a projetar uma estratégia de aprendizagem digital.

Se um objetivo de seus esforços de T&D é construir um pipeline de liderança interna, enfatize as habilidades sociais, como habilidades de comunicação, empatia, inteligência emocional ou valorização cultural – para citar alguns.

Preparando-se para o futuro do trabalho por meio do aprendizado digital

A aprendizagem digital é dinâmica. Enquanto sofre mudanças e cresce, não há dúvida de que veio para ficar.

Sua organização deve usar o aprendizado digital em toda a sua vantagem.

Ao desenvolver sua força de trabalho, você a equipa com as habilidades necessárias, sustentando o crescimento de longo prazo para seu pessoal e sua empresa.

Leve o aprendizado no local de trabalho para o próximo nível com a educação estratégica da força de trabalho.