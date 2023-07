Na galáxia dos gamers

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de julho de 2023.

Seja por prazer ou por desafio, os videogames são uma porta sempre aberta para a diversão, e ao serem interativos eles diferem de outras possibilidades de entretenimento. Além disso, as pesquisas encontraram benefícios para a saúde como o retardo do envelhecimento ao desafiar o cérebro para realizar várias tarefas, aumento da massa cinzenta e uma ajuda para diminuir a ansiedade ao liberar endorfina, a substância química associada à felicidade.

Tanto que estão se tornando hobby de pessoas com mais de 70 anos para melhorar as habilidades cognitivas. Nos inícios eram aquelas duas barras -as raquetes- e um ponto -a bola- que ia de um lado para outro. Com o advento da tv a cores, os jogos mudaram para formas mais avançadas marcando a competição entre as grandes empresas graças aos avanços da tecnologia, o que deu como resultado jogos com detalhes incríveis. A explosão da internet acabou catapultando-os definitivamente. Jogos de tecnologia MMO -Massively Multiplayer Online-, e MMORPG -Massive Multiplayer Online Role-Playing Videogames- conseguiram apagar distâncias e fronteiras chegando até qualquer jogador que só precisa ficar num assento para competir ou lutar com outros de qualquer canto do planeta. Tanta informação e coisa boa coloca um debate em cena, ¿que é melhor, um console ou um PC? Ninguém duvida da qualidade que oferecem PlayStation ou Xbox, mas é um mito que sempre custaram menos que o preço de PC Gamer. Há muitas opções, na hora de escolher, que mostram não só que ele não é mais caro como também conta com mais vantagens.

Porque escolher um PC Gamer

Um PC Gamer acaba sendo mais econômico ao oferecer possibilidades de melhorias que os consoles não tem. Quem quiser dar um salto qualitativo a única escolha é comprar um de última geração, já num PC se pode substituir a placa gráfica ou o processador para turbiná- lo sem necessidade de mudar todo o sistema, que pode durar muitos anos. Os preços dos jogos são muito mais baratos, somando os inúmeros multiplayer gratuitos à disposição. O desenvolvimento é mais fácil e menos dispendioso, daí que mais jogos exclusivos para PC estão saindo cada vez mais. O desempenho é melhor e sem precisar ser de última geração, pois uma faixa média-alta com alguns anos de antiguidade pode vencer fácil os novos consoles. Possui mais opções de customização, permitindo escolher entre uma gráfica discreta e um processador mais potente -ou vice-versa-, numa fonte de alimentação de 400W ou 800 W, e assim com cada um dos componentes. E oferecem maior flexibilidade para aproveitar ao máximo com outras possibilidades. Além do mouse e do teclado se pode jogar com um controle, com um joystick, com um volante, ou com as opções que a realidade virtual oferece hoje.

E ainda mais vantagens

Num PC não precisa pagar mensalidade para jogar online, e há múltiplas maneiras de se comunicar e partilhar com os amigos. Também pode-se instalar modificações para aumentar as experiências de jogo ou adaptá-las à configuração escolhida. A realidade virtual tem um catálogo de títulos muito maior, e o que faz os jogos mais baratos é o fato de não incluírem o royalty adicional no preço. Também se pode jogar sistemas descontinuados ou clássicos apenas com emuladores. Resumindo, um PC Gamer é muito mais útil, e se ele estiver bem equipado os consoles só ficam nas vitrines.