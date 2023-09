Montes Claros – Câmara discute em audiência pública o asfaltamento da via que liga Montes Claros ao distrito de São João da Vereda

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de setembro de 2023.

Montes Claros – Discutir o asfaltamento da via que liga Montes Claros ao distrito de São João da Vereda foi o tema de audiência pública nesta quarta-feira (27), na Câmara de Vereadores. A proposição foi da Comissão de Serviços Públicos Municipais, a partir de solicitação do vereador Valdecy Contador (Cidadania).

Na justificativa do Requerimento nº 01/2023, o parlamentar destaca que o referido trecho está sob responsabilidade do Governo estadual e, sendo assim, não foi incluído pacote de obras do Município.

“O asfaltamento desse trecho beneficiará, além do distrito de São João da Vereda, as comunidades rurais de Calhau, Assentamento, Palmeiras, Usifer, Bonina, Santa Barbara e Pico da Pedra possibilitando que os moradores, profissionais da educação, que trabalham na Escola Municipal Alfredo Soares da Mota, e motoristas que utilizam este trecho com mais dignidade. Hoje, a realidade é de poeira durante o período seco e lama durante o período chuvoso, o que causa inúmeros transtornos e prejuízos também para os produtores e comerciantes que ali vivem”, comentou Valdecy Contador.

Já o vereador Dainel Dias (PCdoB) tambem relator da comissão de serviços públicos municipais. Desde a tribuna o vereador disse que “A responsabilidade e do Governador Zema, que é responsável por essa estrada e todos os governadores anteriores tambem. Ele (O Governador) enviou a ALMG um projeto de aumento de impostos (ICMS), e com esse aumento de imposto deveria tirar o dinheiro para o asfaltamento da via que liga Montes Claros ao distrito de São João da Vereda”.

Ainda disse que no último domingo estive em Palmeiras rural, para a reativação da Associação que vão a ajudar a reconstruir a comunidade do Palmeiras.

Assista ao Vídeo da fala do Vereador Daniel Dias;

O representante da Comunidade de Palmeiras, Júnior Meira, disse que mora na comunidade há 28 anos e sofre com a estrada de terra que compromete inclusive o acesso ao Serviço Móvel de Urgência (SAMU).

A presidente da Associação de Amigos e Trabalhadores Rurais de São João da Vereda, Maria Aparecida Mota Santos, questionou a ausência de representantes do Governo estadual e dos deputados estaduais e federais, que segundo ela, poderia contribuir muito para resolver o problema da situação do trecho da via que liga Montes Claros ao distrito de São João da Vereda

A líder comunitária da Região de São João da Vereda, Naiara Oliveira Silva, falou que quando a Copasa implantou o novo sistema de captação da água do rio Pacuí para possibilitar que a água chegasse a Montes Claros para resolver o problema de racionamento deveria ter sido incluído a pavimentação da via. Ele solicitou ainda que o município de Montes Claros fizesse parceria com o estado para que este asfaltamento saia do papel e beneficie as pessoas do distrito de São João da Vereda.

Além disso, a constante falta de água e energia, que compromete as pessoas que moram no distrito, a falta de pavimentação da via inibe investimentos e novos empreendimento e compromete o escoamento da produção. Todas essas são reivindicação dos moradores daquele distrito.

Encaminhamentos

Como encaminhamento foram aprovados 11 requerimentos como forma para a pavimentação do trecho da via que liga Montes Claros ao distrito de São João da Vereda.

Dois dos requerimentos de autoria do vereador Aldair Fagundes (Cidadania) solicita que seja desmembrado o projeto executivo de pavimentação em duas etapas: sendo a primeira para pavimentação da via entre o trecho de Montes Claros ao distrito; o outro requerimento solicita que a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras do Governo de Minas realize uma audiência pública em Montes Claros.

A vereadora Graça da Casa do Motor (União) solicita a Promotoria Geral de Justiça de Minas Gerais para prestar informações sobre o valor que a Vale destinará ao estado em reparar aos danos humanos e ambientais causados pelo rompimento da barragem em Mariana e se o projeto de São João da Vereda está incluído no repasse de R$ 100 milhões.

Com Assessoria de Comunicação Social Câmara Municipal de Montes Claros