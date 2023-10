Aeroporto de Montes Claros será entregue à espanhola Aena no dia 16 de novembro

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 2 de outubro de 2023.

A maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, a espanhola Aena, irá assumir a operação de 11 aeroportos brasileiros entre os dias 10/10 e 30/11 deste ano. O primeiro terminal a ir para as mãos da concessionária é o Aeroporto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no dia 10 do próximo mês. A empresa assume ainda os aeroportos mineiros de Uberaba, em 13/11, e de Montes Claros, em 16/11.

Já em São Paulo, a empresa assume o Aeroporto de Congonhas em 17/10. Os 11 terminais foram arrematados pela concessionária por R$ 2,4 bilhões em agosto de 2022. Antes de iniciar as operações, a Aena realizou investimentos de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais.

Fase de transição

Na fase de transição, a Aena realizou planos de transferências operacionais. A empresa fez visitas técnicas aos 11 aeroportos com uma equipe de mais de 60 profissionais, que participaram de 40 reuniões com cerca de cem stakeholders diferentes.

Além disso, foram realizadas mais de 14 mil horas de treinamento para 170 profissionais que vão atuar nesses aeroportos. Os 11 terminais encontram-se na etapa de operação assistida, com contratação de consultorias para o desenvolvimento de projetos de ampliação e modernização para cada aeroporto.

A empresa espanhola informou que já contratou mais de 260 colaboradores para atuarem na gestão dos 11 aeroportos brasileiros.

São Paulo

O aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do Brasil e o terceiro mais conectado domesticamente no continente, irá receber melhorias com a nova gestão. Será realizada a ampliação da sala de embarque remoto e a readequação das vias de acesso, reforma dos banheiros e revitalização da fachada.

Em uma segunda fase, os principais investimentos serão a revitalização dos pavimentos das pistas de táxi, a ampliação do pátio de aeronaves, com novas posições de contato e a construção de um novo terminal de passageiros.

A entrega das obras dessa segunda etapa está prevista para junho de 2028.

Aeroportos no Nordeste

A Aena opera seis aeroportos no Nordeste do Brasil: Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Campina Grande e Juazeiro do Norte. A companhia já investiu R$ 1,4 bilhão em tecnologia, segurança e conforto para implantar o padrão Aena nestes terminais, que terão acréscimo de capacidade operacional.

A partir de novembro, a Aena estará presente em nove estados do país, com a gestão de 17 equipamentos que são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

Veja o calendário completo:

10/10 – Uberlândia (MG)

13/10 – Campo Grande (MS)

17/10 – Congonhas, em São Paulo (SP)

7/11 – Ponta Porã (MS)

10/11 – Corumbá (MS)

13/11 – Uberaba (MG)

16/11 – Montes Claros (MG)

21/11 – Marabá (PA)

24/11 – Carajá (PA)

27/11 – Santarém (PA)

30/11 – Altamira (PA)

