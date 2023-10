Montes Claros – Câmara Municipal de Moc realiza audiência pública para discutir sobre os problemas enfrentados pela Escola Nhá Chicana

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de outubro de 2023.

Montes Claros – A Câmara de Montes Claros realizou na manhã desta sexta-feira (20), audiência pública para discutir sobre os problemas enfrentados pela Escola Nhá Chica, que atende 170 crianças com ensino integral.

O evento foi de iniciativa da vereadora Professora Iara Pimentel (PT), que pontuou o trabalho da escola e as atuais necessidades.

Localizada no bairro Maracanã, a Escola Nhá Chica há dez anos possui ensino integral, atendendo crianças de três a sete anos de idade. Além da alfabetização, a instituição oferece aulas de inglês, espanhol, práticas esportivas e alimentação.

De acordo com a proponente da audiência, vereadora Iara, a escola oferece aos alunos assistência pedagógica e psicológica. A vereadora solicita ao município que haja um convênio para que a Nhá Chica possa receber repasses financeiros, o que ajudará a manter o funcionamento da instituição.

“Há anos, acompanho o trabalho desta escola e vejo que precisa de manutenção. Se o município entendesse o importante papel desenvolvido pela Escola Nhá Chica, conseguiríamos proporcionar uma melhor qualidade de trabalho aos profissionais e também a garantia de ensino integral de qualidade.

Já o vereador Daniel Dias Da Silva (PCdoB) presidente da comissão de Educação, disse que em Fevereiro deste ano ele enviou um oficio ao Prefeito de Montes Claros Humberto Souto e a Secretaria de Educação da cidade para avaliar a possibilidade da formalização de Termo de Colaboração entre a Escola Nhá Chica e o município de Montes Claros.

Assista ao pronunciamento do Vereador Daniel Dias:

A diretora da Escola Nhá Chica, Leila Xavier Amorim, explicou que a instituição funciona através da Sociedade de Ensino Profissional e de Assistência Social (Sepas), na qual, escolas particulares devem instituir bolsas para alunos carentes. No entanto, devido a pandemia do Covid-19, muitos alunos saíram das escolas particulares e o número de bolsas diminuiu.

“Ficamos com o ‘coração na mão’, pois, agora, temos 40 bolsas e 200 alunos na lista de espera. Qualquer recurso oriundo do poder público nos ajudará: seja com dois professores para lecionar na escola ou com alimentos para darmos durante as refeições dos alunos”, ressaltou a diretora.

Segundo dados apresentados durante a audiência, dos 170 alunos matriculados na Escola Nhá Chica, 146 pais possuem apenas o ensino médio e 94 vivem com meio salário mínimo e 123 crianças são pardas ou negras. “Isso é o reflexo da realidade que nossos alunos vivem, a maioria muito carentes. Com o ensino integral, os pais têm condições de trabalhar sem preocupação, pois o filho estará na escola e isso melhora a vida dessas famílias”, disse a assistente social, Nathália Costa.

Assista ao vídeo da audiência Pública sobre a Escola Nhá Chica, no Plenário da Câmara Municipal de Montes Claros.