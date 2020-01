Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Jovens em formação Jesuíta estão em convivência em comunidades Rurais de Montes Claros

Montes Claros – Cerca de 30 jovens em formação para Padres Jesuítas partiram para diversas cidades para o momento de convivência, uma das etapa da formação sacerdotal. Montes Claros (MG) está entre essas cidades, os jovens foram recebidos pelo Padre Anísio Ribeiro da Silva, pároco da comunidade Nossa Senhora de Montes Claros e Padre José de Anchieta, no bairro Maracança, além dos padres Luíz Arnaldo Sefrin, José Maria Adrade e José Flávio Tardin.

Três deles estão em convivência na comunidade do Rio do Sítio, zona rural da cidade, Edson Gomes Peixoto, da cidade de Ceres (GO) e Danilo Fernando Oliveira, de São José dos Campos (SP), ambos vocacionados Jesuítas, além do Noviço Jesuíta James Castro, de Campina Grande na Paraíba, que permanecerão por uma semana vivenciando o dia-a-dia da cominidade.

Segundo anchietanum, a convivência, a oração e a partilha proporcionam um momento de liberdade interior para que o jovem possa escolher o melhor caminho a seguir e discernir a vontade do Senhor para a sua vida. É um tempo para um conhecimento mútuo entre o jovem que deseja conhecer a Companhia de Jesus e a Companhia que deseja tê-lo como companheiro. É, também, um tempo para que o candidato confirme sua opção pela vida religiosa na Companhia de Jesus. O Noviciado Jesuíta é sediado em Feira de Santana (BA), onde o jovem James Castro, com maior tempo de caminhada, deverá seguir para concluir sua formação. No Rio do Sítio, os jovens estão hospedados na cada dos religiosos Paulo e Eva Pimenta.

Durante o fim de semana os jovens em visita pela comunidade foram recebidos pelos religiosos José Caitano de Souza e Madalena Pimenta em sua residência, onde, além de orações foi feito troca de experiências através do diálogo e relatos da vida em família e em missão, tanto pelos vocacionados, quanto pela família que os recebeu em visita.

Segundo James Castro, os Jesuítas tem como objetivo central a missão junto aos menos favorecidos, aos esquecidos, aos marginalizados. “Há Jesuíta que assume uma paróquia fixa, mas em sua grande maioria sua vocação é estar onde precisam os menos favorecidos, levando a palavra de Deus, a obra, a ação, buscando justiça e acolhendo quem necessita de apoio e assistência”, completou.

Por Ricardo Soares