MG – Vítimas de furto poderão registrar boletim de ocorrência em Minas Gerais pela internet

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

MG – A partir de agora, os cidadãos que precisarem registrar boletim de ocorrência para casos de furto podem solicitar o documento por meio do MG App, aplicativo do Governo de Minas Gerais, ou pelo site da Delegacia Virtual. Com a inclusão do serviço em meio digital, o processo se torna mais ágil e cômodo, já que não é necessário comparecer a uma unidade policial para documentar o fato.

Ao criar um registro de furto, o cidadão se compromete com a veracidade dos dados informados. Todos os registros são certificados e monitorados pela equipe de análise criminal da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Após a validação, o responsável pela ocorrência recebe o link do boletim por e-mail.

Até 2019, quando completou cinco anos, o serviço atingiu a marca de 1.099.340 registros realizados. A ocorrência com maior registro é “extravio de documentos”, o que representa 68% dos fatos, seguido de “acidente de trânsito sem vítima”, com 25,2%, e “extravio de objetos pessoais”, com 5,6%. Os dois últimos são “danos”, com 0,6%, e “comunicação de pessoa extraviada ou desaparecida”, 0,2%.

No último ano, a Delegacia Virtual registrou, no total, 239 mil ocorrências em todas essas modalidades. Em janeiro deste ano, já foram 20 mil ocorrências encaminhadas.

MG App

No MG App para Android, a nova funcionalidade entrou no ar a partir desta quarta-feira (4 de março). Em breve, estará disponível também para iOS.

Para registrar o boletim pelo aplicativo, o usuário deve clicar no menu “Segurança”, opção na qual também são disponibilizados outros serviços da Delegacia Virtual, como registro de acidente de trânsito sem vítima, extravio de documentos e objetos pessoais.

O MG App, coordenado pela Seplag e desenvolvido pela Prodemge, disponibiliza diversos serviços para o cidadão, como emissão de extratos de multas de trânsito e consulta da situação do veículo, agendamento de doação de sangue, emissão de documentos, consulta ao histórico de contas da Cemig e da Copasa, entre outras funcionalidades.

Cerca de 250 mil usuários utilizam o aplicativo mensalmente, que está disponível gratuitamente para Android e iOS. Ao todo, mais de 800 mil downloads já foram realizados.

Minas Atende

Com o objetivo de aproximar o cidadão dos serviços públicos, simplificar a prestação de serviços e torná-la mais dinâmica e ágil, o Governo de Minas Gerais lançou, em 2019, o Programa Minas Atende. O projeto, operacionalizado pela Seplag, atua em diferentes frentes, como inovação nos serviços públicos, aprimoramento dos canais de atendimento e disponibilização de novas plataformas, ampliação da cobertura de telefonia móvel para acessar os serviços do Governo do Estado on-line, e incentivo aos órgãos e entidades a prestarem melhores serviços para os usuários.

Entenda como funciona o serviço

Com acesso por meio do endereço delegaciavirtual.sids.mg.gov.br, a Delegacia Virtual tem links de atalho também nos sites da Polícia Civil de Minas Gerais e do Detran-MG. Pode ser acessada, ainda, pelo aplicativo do Governo do Estado – MG App.

O registro de ocorrências na Delegacia Virtual é feito com o preenchimento de formulários que são apresentados na tela de forma gradativa. Todo o procedimento é formatado para garantir o fácil entendimento de qualquer pessoa.

Após o envio dos dados ao sistema, a ocorrência passará por uma triagem. Em até 15 minutos, é emitida uma mensagem ao solicitante com o número do Registro de Eventos de Defesa Social (Reds), antigo boletim de ocorrência, e a forma de acessá-lo no site do Sistema Integrado de Defesa Social (Sids). Com esse acesso, será possível imprimir o Reds. Se os técnicos da triagem tiverem alguma dúvida sobre a ocorrência, o cidadão será orientado a procurar uma delegacia.

Essa triagem dos registros feitos pela Delegacia Virtual é feita por uma equipe de policiais e analistas, que trabalha 24 horas, em esquema de plantão, na sede da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP).