* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Norte de Minas – Colisão frontal entre dois carros de passeio deixas vários feridos em Bocaiuva

Norte de Minas – Hoje, por volta das 5h30min, o Sétimo Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Montes Claros, foi acionado para atendimento de colisão frontal entre dois veículos, na BR 135, KM 420, Zona Rural de Bocaiuva no Norte de Minas, com uma vítima presa às ferragens.

Um dos veículos (Fiat Pálio) se encontrava somente com o condutor. O outro veículo (Fiat Siena) se encontrava com quatro ocupantes.

Todas as vítimas já estavam fora do veículo, sendo atendidas pelas equipes do SAMU e ECO135.

As guarnições de Bombeiros fizeram a prevenção ao risco de explosão, através do corte dos cabos das baterias e auxiliaram na prestação dos primeiros socorros às vítimas.

Apesar da violência na dinâmica do acidente, todas as vítimas se encontravam conscientes, embora algumas apresentando múltiplas fraturas.

As causas do acidente não foram constatadas.