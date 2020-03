Montes Claros – Adrenalina e emoção no Vertical Kids, na praça de eventos do Montes Claros Shopping

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2020.

Montes Claros – E a diversão não para na praça de eventos do Montes Claros Shopping. O passeio no shopping está mais divertido com o Vertical Kids, um complexo de diversão radical que promete conquistar crianças de todas as idades.

O evento reúne em um só lugar: paredão de escalada, tirolesa e piscina de bolinhas.

O ambiente é ideal para as crianças que gostam de aventuras e atividades que gastam muita energia.

Além de um escorregador que dá acesso à piscina de bolinhas, o Vertical Kids traz também um labirinto com diferentes obstáculos que deixam a brincadeira ainda mais surpreendente. Os participantes que gostam de adrenalina, podem escalar um muro com mais de seis metros de altura e encarar uma tirolesa com queda de 12 metros.

Podem se divertir no brinquedo crianças de um a 12 anos. Menores de cinco anos devem estar acompanhados de um adulto responsável maior de idade. A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12h às 20 horas, na Praça de Eventos. Os valores podem ser consultados no local.