* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2020.

MG – Região do Jequitinhonha recebe solidariedade da APERAM

MG – Através do projeto Aperam Bem Maior a empresa vem ajudando a comunidade da região com itens emergenciais de alimentação, saúde e higiene

Nas últimas semanas, comunidades e instituições de saúde da região do Vale do Jequitinhonha tem contado com um apoio especial para minimizar os impactos do novo coronavírus. A Aperam, através do projeto Aperam Bem Maior, viabilizado pela Fundação Aperam Acesita, vem mobilizando empregados e moradores para contribuir com a prevenção e cuidado na região.

Entre as ações realizadas pelo projeto está a doação de mais de 10 toneladas de alimentos e materiais de higiene e limpeza aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Fundações Hospitalares de cinco municípios do Vale do Jequitinhonha – Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina e Veredinha. Os alimentos serão distribuídos nos próximos dias pelos CRAS às famílias mais impactadas na região, como forma de ajuda emergencial humanitária. A ação às comunidades se estende ainda com a doação de kits de higiene pessoal e de máscaras de tecido fabricadas por uma rede de voluntárias.

A confecção de máscaras é realizada pelo projeto Aperam Bem Maior em parceria com o Centro Social Mali Martin, a ACODEF de Itamarandiba e o projeto Eu Te Protejo e Você Me Protege de Turmalina, estão sendo direcionadas como apoio à instituições de saúde de algumas dessas cidades, assim como a doação de produtos de limpeza e de apoio médico. Até o momento já foram confeccionadas cerca de 1,6 mil máscaras usando tecidos de uniformes da Aperam, novos e que estavam armazenados, por meio da rede de voluntárias residentes nos municípios de Itamarandiba, Turmalina, Minas Novas e Veredinha. Parte delas foram encaminhadas ao Projeto Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim em Turmalina, atendendo os postos de saúde, polícia militar e civil e uma penitenciária. Receberam as máscaras ainda a Secretaria Municipal de Saúde de Minas Novas, Secretarias Municipais de Saúde e Agricultura e Asilo São Vicente de Paulo de Itamarandiba. Também foram enviados às secretarias municipais de saúde dos cinco municípios termômetros digitais, luvas e mais de 600 litros de álcool em gel, produtos de limpeza e sabonete líquido.

Para Venilson Vitorino, presidente da Fundação Aperam Acesita, todo tipo de solidariedade é bem vinda nesse momento. “Estamos mapeando internamente e junto às instituições, associações e grupos de voluntários da região as possibilidades de ajudar a comunidade de acordo com as nossas capacidades. Foi o caso de parte das máscaras doadas à comunidade no Jequitinhonha, por exemplo, que foram feitas de forma sustentável utilizando tecido de uniformes novos da empresa que estavam obsoletos e estocados. A intenção do projeto é não só contribuir com o que for possível na região, mas principalmente humanizar essa batalha, fomentando o espírito de solidariedade entre os empregados e a comunidade”, ressalta.

Sobre o Aperam Bem Maior

Criado pela Aperam, juntamente com a Fundação Aperam Acesita, o projeto atua em frentes distintas, contribuindo com a arrecadação de recursos para ajudar no atendimento das necessidades emergenciais da comunidade, ações voluntárias, geração e disponibilização de conteúdo cultural para o público e outras ações internas que motivem a solidariedade. Os esforços serão direcionados ao atendimento de instituições de saúde, sociais, e até mesmo de empregados da empresa e seus familiares. O objetivo é criar regionalmente uma corrente do bem, buscando formas para amenizar as dificuldades causadas pelo Coronavírus (Covid-19), estimulando internamente os empregados, assim como outros membros da comunidade, a contribuírem com aquilo que estiver ao alcance.

Para acompanhar as iniciativas e campanhas do projeto "Aperam Bem Maior" basta acompanhar as redes sociais da Aperam: Facebook, Instagram, LinkedIn e Youtube @aperamnobrasil