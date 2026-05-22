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Ginásio Darcy Ribeiro recebe Torneio das Escolinhas de Voleibol neste sábado em Montes Claros
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Ginásio Darcy Ribeiro recebe Torneio das Escolinhas de Voleibol neste sábado em Montes Claros

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Evento promovido pelo MOC Vôlei e AEESB reúne crianças e jovens em integração esportiva.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — O Ginásio Darcy Ribeiro, na Praça de Esportes, será palco na manhã deste sábado do Torneio das Escolinhas de Voleibol, promovido pelo MOC Vôlei e pela Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil (AEESB), em parceria com a Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude. A programação começa às 8h e reunirá alunos das escolinhas da associação, projetos da secretaria e estudantes de escolas municipais.

O torneio tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover integração entre as crianças e fortalecer a convivência social por meio do voleibol.

Segundo os organizadores, além das partidas, o evento busca proporcionar troca de experiências e desenvolvimento entre os participantes, aproximando crianças de diferentes projetos esportivos da cidade.

O supervisor do MOC Vôlei e da AEESB, Guilherme Andrade, destacou que a iniciativa vai além da competição: “Nosso objetivo é incentivar o esporte e contribuir para a formação pessoal e social das crianças.”

A educadora física da Secretaria Municipal de Esportes e treinadora da Escolinha de Vôlei da Praça de Esportes, Vanessa Fróes, ressaltou a importância da integração: “O torneio representa uma oportunidade de união entre as escolinhas e incentivo aos jovens atletas.”

A realização do torneio integra a contrapartida do MOC Vôlei pelo incentivo financeiro de R$ 800 mil destinado à temporada 2025/2026.

O evento reforça o papel de Montes Claros como centro esportivo regional, valorizando o voleibol e incentivando crianças e jovens a desenvolverem disciplina, convivência e espírito de equipe.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do MOC Vôlei e AEESB

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