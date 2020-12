Quais as diferenças entre treinamento e desenvolvimento de pessoas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Muitas pessoas não entendem as diferenças entre o treinamento e o desenvolvimento de pessoas. Embora estejam intimamente ligadas, as duas atividades têm algumas diferenças fundamentais, e é por isso que ambas devem ser utilizadas em sua empresa.

Uma empresa de serviços de assessoria trabalhista precisa de uma equipe qualificada para apresentar o melhor trabalho possível, aumentando a chance de fechar negócios e a cartela de clientes.

O treinamento e o desenvolvimento trazem para qualquer empresa diversos benefícios, além de ajudar na evolução pessoal de seus colaboradores.

É com essas ações que é possível aprimorar as habilidades e talentos de cada funcionário, auxiliando-os a reduzir possíveis erros, além de agilizar o processo de trabalho, permitindo que eles abracem mais tarefas ao longo do tempo.

Com o aprimoramento da equipe, a melhora no desempenho acaba sendo visível. Os processos de trabalho da empresa são otimizados, a equipe se sente mais valorizada e fica muito mais apta a exercer com qualidade as funções designadas.

Além disso, independentemente do tempo de serviço que um colaborador possua, os processos de treinamento e desenvolvimento ajudam a melhorar a velocidade de pensamento para resolução de problemas e tomadas de decisão.

O treinamento e desenvolvimento são ferramentas fundamentais para o ambiente corporativo também. Isso porque funcionários que recebem constantes treinamentos se sentem mais valorizados dentro da empresa, percebendo que estão em um lugar que acredita neles.

Um treinamento de vendas pode transformar sua equipe, uma vez que ao identificar os pontos fracos e aprimorá-los com o conceito de uma boa ação, você acaba eliminando dificuldades que impedem sua equipe de alcançar uma alta performance.

Funcionários satisfeitos não tem interesse em abandonar a empresa, diminuindo assim a taxa de rotatividade de seu negócio. Com isso, você terá uma equipe cada vez mais qualificada e com motivação de buscar melhores resultados.

O que é treinamento?

O treinamento é caracterizado por ser um programa educacional desenvolvido para melhorar uma determinada competência, atitude ou habilidade que esteja vinculada ao exercício de uma função dentro da empresa.

A principal característica do treinamento é que ele possui uma curta duração, gerando um efeito mais rápido. O ideal no treinamento é que o colaborador saia dele já capacitado para exercer a habilidade prevista durante o período de aprendizado.

Um curso Nr 20, por se tratar de algo específico, pode entrar como um treinamento para seus funcionários, deixando-os mais capacitados para esse tipo de atividade em particular.

Esse tipo de atividade é sistemática, seguindo um padrão que permite que qualquer colaborador consiga desempenhar o papel se estiver focado e empenhado em aprender durante o período de treinamento.

O que é desenvolvimento?

Já o desenvolvimento é um processo de longo prazo, cujo objetivo é aprimorar o colaborador e estimular suas capacidades técnicas, de comportamento e até mesmo humanas, melhorando o crescimento pessoal e tornando o trabalhador cada vez mais valioso para sua empresa.

O atendimento em uma consulta ginecologista não depende somente das capacidades do médico. Toda a equipe do consultório deve se sentir apta para o atendimento, desde a chegada da cliente até a entrada na sala de exames.

O desenvolvimento tem um impacto direto na carreira de um trabalhador, uma vez que utiliza um tempo maior para desenvolver habilidades e capacidades específicas para uma função ou área de trabalho. Isso inclui uma série de técnicas para desenvolver áreas como:

Integração;

Comportamento;

Motivação;

Corporativo.

Por isso, desenvolver-se é olhar para o futuro. Por ter um caráter pró-ativo, é importante compreender que os resultados poderão vir a longo prazo, mas é imediato a sensação de valorização que o colaborador sentirá em relação à empresa.

Esse tipo de ferramenta acaba sendo fundamental para a escalada profissional de qualquer funcionário.

Identificando a necessidade desses processos

Para conseguir um melhor resultado aplicando técnicas de treinamento e desenvolvimento, é ideal que você consiga ter um panorama geral de como sua empresa está.

Uma excelente forma de avaliar as necessidades que sua empresa tem no momento é através da avaliação 180 graus. Esse tipo de análise é uma entrevista entre o colaborador e o gestor, identificando pontos a serem melhorados no desenvolvimento do trabalho.

Um consultório de medicina do trabalho pode melhorar seu atendimento se a gestão e os colaboradores estiverem em comunicação franca.

Com esta análise, você consegue facilmente identificar quais pontos do trabalho estão mais deficitários como um todo, podendo se planejar para criar ações de treinamento que eliminem dúvidas e dificuldades dos trabalhadores.

Para uma análise mais ampla, é possível utilizar a Avaliação 360 graus. Nesses casos, não só os colaboradores são entrevistados, mas também diversas outras fontes como clientes, investidores, pessoas próximas a empresa, gestores, entre outros.

Esse tipo de análise é mais demorado, mas consegue encontrar quais são as necessidades de treinamento e desenvolvimento da empresa com muito mais precisão.

Hoje em dia, a tecnologia permeia o âmbito empresarial. Por isso, pensar em inovações tecnológicas se tornou uma necessidade.

A instalação de um sistema de captação de água da chuva hoje em dia depende da tecnologia, e sua equipe deve estar preparada para utilizá-la da melhor forma possível.

Quanto mais as tecnologias avançam e criam melhorias para o ambiente corporativo, mais se torna presente a necessidade da criação de treinamentos especiais para que seus colaboradores consigam se adaptar a essa nova forma de trabalho.

Quanto melhores forem os treinamentos, menor será a chance de erros serem cometidos no processo de trabalho, alinhando sua equipe com a tecnologia adequada para produzir mais e melhor.

É possível criar em sua empresa a cultura de relatórios de desempenho. Esse tipo de ferramenta permite analisar as fraquezas que a equipe vem encontrando, podendo indicar ao gestor quais são os tipos de treinamentos e desenvolvimentos que devem ser aplicados.

As métricas são excelentes possibilidades para compreender o andamento de seus colaboradores, sendo fundamentais para avaliar a empresa como um todo.

Conheça algumas técnicas para utilizar

Existem inúmeras técnicas que permitem uma melhor capacitação de seus funcionários. Identificar as que melhor se adaptam ao estilo de aprendizado da equipe é fundamental para alcançar os objetivos desejados.

Uma empresa de coleta de resíduos sólidos precisa de uma série de atividades específicas para trabalhar melhor com sua equipe.

1. EAD

Plataformas de EAD (Educação a Distância) podem ser muito mais fáceis de organizar. Uma boa plataforma é recomendada, além de treinamentos que ensinam seus colaboradores a utilizar a ferramenta.

Esse tipo de ação é muito adequado para conseguir passar informações de forma rápida e precisa, mesmo que sua empresa tenha diversas sedes.

É possível também deixar o trabalhador livre para delimitar seus horários de estudo, uma vez que o EAD promove uma opção mais flexível que alternativas presenciais. Além disso, cursos EAD costumam ter um valor de investimento bem mais baixo.

2. Gamificação

Hoje em dia, o entretenimento em formas de jogos faz parte da vida de quase todas as pessoas. Seja através de video-games, jogos de tabuleiro ou esportes, é comum que as pessoas dediquem parte de seu dia para atividades prazerosas.

A Gamificação transforma o aprendizado corporativo em um jogo, utilizando técnicas de storytelling e a criação de desafios de raciocínio lógico. Esse apelo acaba tornando o aprendizado mais leve, sem tanta carga acadêmica.

Utilizar o aprendizado como um jogo pode ajudar a criar uma identificação maior com seus funcionários, que se lembrarão do momento descontraído e divertido que tiveram quando precisarem lembrar do conteúdo aprendido, fazendo uma associação muito mais rápida.

3. Coaching

Atualmente, muitas empresas têm aplicado técnicas de coaching para motivar e estimular sua equipe.

Esse método de trabalho busca a evolução das pessoas através do acompanhamento do treinamento, com uma figura de confiança que irá ajudar a equipe e indicar novas possibilidades.

Existem diversas técnicas de coaching, e é importante conversar com sua equipe para conseguir compreender qual modelo se adapta melhor a sua empresa.

É importante encontrar uma ferramenta que auxilie o processo sem extrapolar o orçamento do empreendimento.

Ademais, é necessário também manter um controle sobre o trabalho do coach, para identificar as melhorias que o acompanhamento tem realizado e quais mudanças estão sendo feitas no paradigma da empresa.

4. Workshops e Eventos

Algumas vezes, é preciso tirar um dia ou mais para um treinamento mais profundo. Nesse aspecto, os workshops funcionam como uma forma de aprendizado diretamente na prática, compreendendo os processos a serem realizados pela empresa.

Um workshop que delimite uma das funções de sua empresa de consultoria ambiental já é um grande passo para a melhoria técnica que você pode oferecer.

Já os eventos são realizações maiores, normalmente planejadas com bastante antecedência e com diversos temas a abordar.

Esse tipo de atividade requer um investimento maior, mas os resultados costumam ser muito bons, tanto em aprimoramento profissional quanto em valorização por parte dos colaboradores.

A estrutura de treinamentos e desenvolvimentos é o passo que deve ser dado para tornar sua empresa uma liderança dentro do mercado.

É com essas estratégias que você terá uma equipe pronta e adequada para uma produção otimizada e valorizada, pronta para alcançar os melhores resultados possíveis para seu negócio.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.