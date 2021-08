Segunda edição do Cash Day abre o Mega Agosto do Méliuz

4 de agosto de 2021.

Belo Horizonte, MG 4/8/2021 –

A primeira ação promocional do mês acontece neste dia 5. Ao longo do mês, consumidores poderão aproveitar edições de campanhas de sucesso realizadas pela empresa.

Belo Horizonte, agosto de 2021 – Agosto será marcado por muito cashback. A partir do dia 5 e até o final do mês, o Méliuz, empresa de tecnologia que conecta marcas e lojas a consumidores por meio de seu marketplace e da oferta de serviços financeiros, vai reeditar campanhas que fazem sucesso entre os usuários e geram ainda mais valor para seus parceiros.

A primeira delas será a segunda edição do Cash Day. Realizado em 5 de agosto, a ação promove porcentagens especiais e exclusivas em diversos parceiros, entre eles Magalu, que estará com 7% de cashback exclusivamente neste dia (mais que o triplo dos 2% que costuma ofertar) e Disney + que vai oferecer 50% de cashback.

O mês também será marcado pela campanha ‘Piscou, ganhou’ que consiste em porcentagens diferenciadas de cashback que serão liberadas aleatoriamente e ficarão ativas em curtos intervalos de tempo. Também estão previstas edições do Dia do Cupom, que destaca cupons de desconto acumulativos com o cashback oferecidos pelas lojas parceiras e da Semana do Cashback Insano, com porcentagens diferenciadas de dinheiro de volta.

Com o objetivo de ampliar ainda mais a sua base de usuários, o Méliuz escolhe, mais uma vez, o caminho do ganha-ganha-ganha oferecendo benefícios reais para seus usuários, que terão ainda mais oportunidades para fazer boas compras, e também para seus parceiros. Para se ter uma ideia, a última edição do Cash Day, realizada em julho, gerou 334% de GMV incremental para as lojas participantes. Já a segunda edição da Semana do Cashback Insano, realizada em junho deste ano, promoveu um aumento de 34% de GMV e 118% de receita para as lojas parceiras.

Para garantir as melhores porcentagens de dinheiro de volta, o consumidor precisa se cadastrar no site ou no aplicativo do Méliuz, escolher a loja de sua preferência, clicar em ‘Ativar Cashback’ e fazer sua compra normalmente, com a forma de pagamento que preferir. Após a confirmação da compra, o cashback é creditado no extrato do Méliuz e, ao completar R$ 20 de saldo disponível, o consumidor pode solicitar o resgate do valor para sua conta corrente ou poupança, sem pagar nada por isso.

Benefícios também offline

Apesar da campanha voltada para o e-commerce, os usuários Méliuz também podem aproveitar o benefício do cashback nas compras realizadas em lojas físicas por meio do Méliuz Nota Fiscal. Os consumidores poderão receber dinheiro de volta na compra de bebidas selecionadas (alcoólicas e não alcoólicas) da Ambev, (Guaraná Antártica e Pepsi lata 350, Gatorade, Stella Artois, Bohemia, entre outros), produtos da DellMare (Anéis de lula congelados, Camarão Cinza, entre outros), Nestlé (sabores selecionados de iogurtes Molico e Nesfit) e Arcor (Sabores selecionados de balas Butter Toffees, de pirulitos 7BELO, entre outros.

Para isso, basta ter o app do Méliuz instalado e ativar a oferta na área ‘Nota Fiscal’ do aplicativo. Depois de realizar a compra em qualquer estabelecimento de sua preferência é preciso retornar ao app para escanear o QR Code ou digitar a chave de acesso da nota fiscal dentro do prazo estipulado por cada campanha.

Sobre o Méliuz

Fundado em 2011, o Méliuz é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e lojas a consumidores por meio do seu marketplace e da oferta de serviços financeiros. No primeiro trimestre de 2021, foram abertas 2,4 milhões de novas contas – em média, 27 mil contas por dia corrido – chegando ao total de 16 milhões de contas cadastrados, que têm acesso a benefícios como cupom de desconto e o cashback em cerca de 800 lojas parceiras e ao usarem o Cartão de crédito Méliuz. Em 2020, foi a primeira startup a abrir capital na Bolsa de Valores brasileira, formando o grupo CASH3, que ainda conta com o site Picodi.com, marca global presente em 44 países; Promobit, plataforma de social-commerce; Melhor Plano, site que oferece ferramentas de comparação de preços e serviços de telecomunicações e serviços financeiros; e o iDinheiro, marketplace de serviços financeiros com mais de 2 milhões de visitas por mês.

