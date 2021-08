Live Brasil 4.0 abordará as oportunidades para os próximos anos na indústria

Compartilhe Facebook

4 de agosto de 2021.

Sao Paulo – SP 4/8/2021 – Alan Andrade, mestre em ciências e engenheiro eletricista, explicará essas tecnologias de forma simples e clara, suas aplicações, os principais modelos.

A live brasil 4.0 abordará as principais áreas que receberão essas tecnologias quanto investimentos, o pós-covid-19 e a tecnologia em dois eventos, um aberto ao público no dia 17/08 e o outro exclusivo no dia 24/08

A Indústria 4.0 é a nova e atual revolução industrial. O termo ”Industria 4.0” surgiu em 2013 na Alemanha com o objetivo de elevar o parque industrial alemão acima dos demais. A sua arquitetura (modelo) é conhecido como RAMI 4.0 (Reference Architectural Model Industrie 4.0). Já ao final de 2015, os americanos propõem a sua arquitetura: IIRA (Industrial Internet Reference Architecture), que vai além da indústria e abrange outros setores, por exemplo, energia, transportes, saúde, cidades inteligentes e agricultura. É um consórcio formado por quase 200 empresas e leva o nome de IIC (Industrial Internet Consortium). Outro modelo/arquitetura extremamente importante é o chinês, conhecido como MIC-2025 ou Made In China-2025. Este abrange não apenas o que foi proposto pelos outros dois, mas tem como objetivo fazer a China ser a maior potência do mundo até o ano de 2049, o ano do centenário do que eles chamam de “Fundação da Nova China”. Todas essas grandes potências têm planos para elevar o nível de suas nações ou se manterem no topo.

”A Quarta Revolução Industrial ou à Indústria 4.0, proporcionará diversas possibilidades, oportunidades e investimentos. Precisamos saber aproveitar esta chance. Cada vez mais as tecnologias que são a base da indústria 4.0, vêm sendo implementadas no dia a dia das pessoas, profissionalmente e pessoalmente, é muito importante entender o que são, como funcionam e como podemos aplicar essas tecnologias”, explica Alan Andrade, mestre em ciências e engenheiro eletricista. As tecnologias que são a base da indústria 4.0 estão sendo aplicadas em outros setores além do industrial.

A pandemia acelerou a implantação destas tecnologias e muita gente encontrou dificuldades ao lidar com elas. Quem perdeu o emprego quando encontra outro, muito provavelmente terá de lidar com essas tecnologias. Precisamos entender o que é o algoritmo, nuvem, big data, 5G e como aplicar essas tecnologias para aproveitar as grandes mudanças, oportunidades e investimentos que estão por vir.

Alan Andrade, mestre em ciências e engenheiro eletricista, explicará essas tecnologias de forma simples e clara, suas aplicações, os principais modelos de indústria 4.0, as principais áreas que receberão tanto essas tecnologias quanto investimentos, o pós-covid-19 e a tecnologia em dois eventos: um aberto ao público no dia 17/08 e o outro exclusivo no dia 24/08.

Informações: https://www.brasil40.net/

Website: http://www.brasil40.net