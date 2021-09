Evolução das próteses e da artroplastia total de joelho garantem a máxima precisão e o sucesso da cirurgia

Compartilhe Facebook

Inovações tecnológicas, como a medicina robótica, têm auxiliado os cirurgiões a otimizar a eficiência do planejamento e execução dos procedimentos

A artroplastia do joelho é um procedimento para substituição total da articulação, realizado em casos de osteoartrose severa. Também conhecida como osteoartrite ou artrose, a doença é caracterizada pela degeneração progressiva das diversas estruturas da articulação do joelho, incluindo a cartilagem e superfície óssea. A primeira artroplastia total do joelho (ATJ) foi realizada em 1974 e, desde então, está em permanente evolução, incluindo o uso de tecnologias como navegação por computador e robôs colaborativos, para garantir a máxima precisão e o sucesso da cirurgia.

Essas inovações representaram um avanço significativo na instrumentação da artroplastia, oferecendo aos cirurgiões a possibilidade de simulação intraoperatória e o controle objetivo de vários parâmetros e referências anatômicas. Além dos equipamentos e da habilidade do cirurgião, outro fator essencial para uma artroplastia bem-sucedida é a qualidade da prótese ortopédica, que também evoluiu significativamente nas últimas décadas. Constituídos por componentes metálicos e sintéticos, os implantes são similares às superfícies anatômicas de um joelho e a escolha do modelo varia de acordo com a idade, estilo de vida e condições da articulação do paciente. Atualmente, existem próteses personalizadas, feitas de acordo com a necessidade de cada pessoa.

Como uma das tecnologias mais avançadas em medicina robótica, o ROSA® Knee System, por exemplo, tem ajudado os cirurgiões a otimizar a eficiência do planejamento e execução das cirurgias. Trata-se de um sistema assistido por robô, que permite uma precisão submilimétrica nas ressecções ósseas e balanço ligamentar, para um perfeito alinhamento da prótese. Desenvolvido pela multinacional americana Zimmer Biomet, ROSA® Knee fornece uma análise contínua de dados para auxiliar na tomada de decisões complexas, durante os procedimentos.

As cirurgias para implante de prótese têm sido realizadas com sucesso em todas as idades, dos adolescentes com artrite juvenil aos pacientes idosos com artrose degenerativa, propiciando a melhora da função, redução da dor e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida do paciente. Com o avanço da tecnologia, a medicina robótica aperfeiçoou os procedimentos de ATJ, possibilitando uma recuperação mais rápida do paciente, assim como o retorno à rotina de atividades diárias, no pós-operatório.

Reconhecimento internacional

O ROSA® Knee acaba receber o prêmio MedTech Breakthrough 2021, em reconhecimento às suas soluções em tecnologia. Anualmente, essa organização independente de inteligência de mercado reconhece as empresas e soluções que mais se destacam na área da saúde, em âmbito global. Os requisitos avaliados são inovação, performance, facilidade de uso, funcionalidade, valor agregado e impacto.

