Manutenção preventiva garante marco de 10 anos sem acidentes em estação de tratamento de Atibaia

Para o funcionamento com segurança tanto para operadores quanto usuários, acompanhamento periódico do sistema preserva qualidade dos serviços e a boa imagem da companhia

Um dos melhores indicadores sobre a qualidade dos serviços de uma empresa é a não ocorrência de acidentes de qualquer ordem. O SAAE de Atibaia comemorou dez anos de contrato com a empresa Fluid Feeder, especializada em equipamentos e serviços para tratamento de água e esgoto, sem apresentar danos.

Acidentes, além dos prejuízos material e humano imediatos, provocam perdas que podem perdurar por meses à imagem da empresa. Empresas que investem em manutenção preventiva periódica praticamente zeram esse risco.

De acordo com Dorival Hernandes, gerente de captação, coleta e tratamento do SAAE Atibaia, o sistema é composto por duas estações de tratamento de água. A estação central processa 400 litros por segundo, utiliza cilindros de 900 kg e possui dois manifolds, que permitem ligar dois cilindros de cloro diferentes, sendo possível manter um operando enquanto outro fica na reserva. No entanto, o sistema é todo interligado. Se precisar de mais cloro, esse sistema possibilita o uso de dois cilindros de 900 kg de forma simultânea. Podem ser usados juntos ou isoladamente.

“Essa facilidade é bastante importante porque se precisar fazer uma manutenção fora do período, é possível realizar o conserto necessário sem parar o sistema, dando mais flexibilidade para operar a estação. O contrato estabelecido entre a SAAE Atibaia e a Fluid Feeder inclui manutenções mensais. Como são duas estações, a avaliação é feita em cada uma delas alternando os meses. O contrato inclui, ainda, manutenção de forma emergencial. A manutenção preventiva é pré-agendada por meio de um cronograma de manutenção anual”, detalha o gerente.

Dorival salienta que o principal benefício do sistema Fluid Feeder é a padronização do equipamento, importante para a segurança na operação. “Não podemos esquecer que o cloro oferece riscos. Temos que ter um olhar voltado para a segurança tanto dos operadores quanto dos usuários finais. Nós estamos no centro da cidade de Atibaia, é um entorno com muitas pessoas, é preciso ter um sistema operando com garantias. Também realizamos um treinamento para o combate de possíveis vazamentos. A segurança começa na manutenção preventiva, que garante a qualidade e a durabilidade dos equipamentos”, enfatiza o gerente.

Benefícios da manutenção preventiva

Tão imprescindível quanto a instalação de um produto de qualidade, é um contrato de manutenção preventiva com equipe qualificada disponível para os atendimentos necessários, obedecendo a uma série de protocolos para que a rede de água e esgotos alcance o máximo de sua vida útil.

“O contrato de manutenção preventiva oferecido pela Fluid Feeder permite a minimização de paradas imprevistas e o risco de acidentes com vazamentos indesejados. Além de serviços de manutenção, a empresa também possui uma política personalizada de treinamentos sobre sistemas de cloração e busca transmitir toda a experiência e conhecimento técnico sobre esses sistemas aos seus colaboradores”, explicou Francisco Carlos Oliver – Diretor Técnico e Comercial da Fluid Feeder.

Como é feita a manutenção

Uma equipe da Fluid Feeder faz o diagnóstico do sistema do cliente a fim de identificar os eventuais pontos vulneráveis. É realizado, então, um trabalho de desmontagem, limpeza, manutenção e troca de peças desgastadas ou próximas do fim da vida útil.

Tudo é remontado, são realizados testes em toda a estrutura e dá-se partida novamente no sistema. Por fim, é realizado um treinamento em conjunto com os operadores para que eles possam realizar as melhores práticas de operação.

Importância do dosador de cloro



Usado para oxidar a matéria orgânica originária dos mananciais, o cloro é uma substância muito procurada para as redes de tratamentos, pois elimina ou evita a proliferação de bactérias, vírus e protozoários. Com o uso do cloro, estes causadores de doenças são impedidos de surgirem ou multiplicarem-se no percurso da estação de tratamento até as residências.

A Fluid Feeder conta com uma ampla linha de dosadores de cloro, que são destinados a estações de tratamento de água e outras aplicações em maior escala.

