Da crise à inovação: empresas podem crescer até 60% com uso de tecnologia

* Por: - 19 de outubro de 2021.

São Paulo 19/10/2021 – O compromisso com a inovação e a otimização dos processos são fundamentais para a reativação e o crescimento, o que traz mais competitividade ao mercado.

Desenvolvimento de tecnologias inovadoras se destacam como fator decisivo para escalar negócios e se diferenciar da concorrência

Hoje, uma palavra muito falada junto às organizações é “inovação”. Mas trazer inovação para as empresas é um desafio que tem movimentando o mercado. Na lista das 50 maiores empresas do mundo, mais de 50% tem base tecnológica e atuam nos ramos de TI, e-commerce ou comunicação, como as gigantes Amazon, Facebook, e Microsoft, e as inovadoras TikTok, Spotify e Uber, o que mostra que inovação e tecnologia devem andar juntas.

Investir em tecnologia é, segundo estudos, o caminho mais eficiente para crescer neste mercado atual. Dados da TNS Research afirmam que empresas que investem em tecnologias têm um aumento considerável em sua receita, além do crescimento de aproximadamente 60% quando comparadas a empresas que não fazem tal investimento. Não à toa, os serviços da área tecnológica quase dobraram de tamanho entre 2012 e 2020, acumulando um crescimento de 95,6%, segundo o IBGE. Só em 2020, foram quase 8,5% de crescimento, um valor que segue na contramão da média dos outros setores.

Uma empresa fora da curva que se reinventa a cada ano, faz apostas criativas de olho no que o mercado ainda não tem e cresce de forma sustentável e escalável. Esse é o conceito de inovação nos negócios, segundo o empresário José Paulo Pereira Silva, CEO e fundador do Grupo Ideal Trends. Mas manter esse comportamento em meio à crise causada pela pandemia de Covid-19, fez com que as organizações se concentrassem no digital de forma mais ágil, para trazer soluções em tecnologia.

“As empresas estão realizando em 10 dias o que costumava levar 10 meses. Esse tipo de velocidade é o que está desencadeando uma onda de inovação e tecnologias diferentes de tudo que já vimos”, afirma José Paulo.

É natural a associação do termo inovação à tecnologia, mas seu conceito é uma propriedade mais ampla e que pode abranger todos os âmbitos de uma empresa. Segundo José Paulo, que investe há mais de 20 anos nas áreas de marketing digital e tecnologia, pode-se inovar com tecnologia nos modelos e processos externos, internos e organizacionais da companhia, principalmente com a ascensão do trabalho remoto, estudo EAD, a expansão e implementação de inteligências artificiais.

Caminhos para inovação nos negócios

Muitas empresas sofreram com a crise causada pela pandemia. Segundo o IBGE, mais de 760 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia, e 4 em cada 10 falências aconteceram em função das consequências da Covid-19. As áreas mais afetadas foram comércio, serviços e empresas de médio e pequeno porte, que não conseguiram se adaptar aos meios digitais.

Por isso, daqui em diante, identificar movimentações para desenvolver a competência da inovação e superar crises é elemento básico. “Podemos constatar que, para a maioria das empresas, a transformação digital é essencial para a reativação de seus negócios. Elas deixaram de considerar a tecnologia como opção para reconhecer que a digitalização, o compromisso com a inovação e a otimização dos processos são fundamentais para a reativação e o crescimento, o que traz mais competitividade ao mercado”, diz José Paulo.

Por conta dessas tendências em inovação e tecnologia, especialistas afirmam que o caminho para os negócios é a criação de plataformas. “A tendência é conectar quem produz com quem consome. Não é à toa que as empresas mais valiosas do mundo têm viés tecnológico. Isso acontece porque a tecnologia tem escalabilidade e abrangência, as duas grandezas necessárias para o crescimento exponencial de um negócio”, afirma José Paulo.

A inovação é capaz de resultar em muitos benefícios para a empresa, destacando-a de sua concorrência. Experiência do usuário, variedade, facilidade de uso, personalização e diversos outros diferenciais que geram desenvolvimento nesses empreendimentos não devem mais ser diferenciais e sim requisitos básicos para uma empresa que almeja manter-se no mercado.

