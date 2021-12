Empresária brasileira inaugura restaurante no Museu do Oscar, em Los Angeles

13 de dezembro de 2021.

O restaurante e café Fanny’s conta com espaço de dois andares e capacidade para 250 pessoas

Considerado pelo casal de empresários da área de restaurantes, Clija e Bill Chait, um dos mais importantes empreendimentos de suas trajetórias, o Fanny’s é o novo restaurante e café do The Academy of Motion Picture Museum, ou Museu do Oscar, em Los Angeles.

O Fanny’s foi inaugurado no início de dezembro, ganhou vida pelo interesse e investimento do casal Chait – que já administra mais de vinte restaurantes nos EUA – do empresário Carl Schuster e do apoio da filantropa Wendy Stark.

O restaurante possui uma cozinha aberta, um bar e um estilo de serviço que remete à velha Hollywood. O espaço tem capacidade para 250 convidados e está aberto para o café da manhã, almoço e jantar, com brunch nos fins de semana e foco na hospitalidade.

A proposta do restaurante é trazer um cardápio multicultural durante o dia e uma cozinha americana no jantar. Dentre as opções do menu estão o Whole Orata, o Smoked Salmon Roti e Beelers Pork T-Bone. Clija Chait garante trazer uma cozinha diferenciada, com pratos e bebidas inspirados em filmes ou eventos temáticos relacionados às exibições do museu.

Refletindo as tendências atuais em Los Angeles, o Fanny’s oferece uma vasta seleção de vinhos naturais e um cardápio de coquetéis que inclui uma mistura de clássicos e originais, alguns dos quais refletem a história diversificada dos bares da cidade.

“Esse é um dos mais importantes projetos da nossa empresa. O Fanny’s tem uma história muito bacana já que, diante de tantos profissionais incríveis no mercado da gastronomia, nós fomos os escolhidos para fazer esse projeto. Estávamos contando os dias para a abertura total do restaurante e na expectativa de que todos apreciassem o que foi criado e desenvolvido”, explica Clija Chait, que além de ser uma das proprietárias é também responsável pelo marketing e criação dos conceitos dos novos restaurantes.

“O Fanny’s é um dos projetos mais incríveis que criamos nos últimos anos. Traz uma história junto ao The Academy of Motion Pictures Museum, uma arquitetura inigualável e uma cozinha à altura, sob o comando do chef de duas estrelas Michelin Raphael Francois. Estamos cheios de orgulho e ansiosos para abrir as portas por completo, pois já sentimos o quão aclamado esse conceito será e quanto ele trará uma experiência inesquecível para nossos clientes”, afirma Bill Chait, renomado restaurateur americano que possui mais de 30 anos de experiência no ramo gastronômico.

Clija Chait é uma nordestina que nasceu e cresceu no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Cerro Corá. Aos 18 anos foi morar na capital Natal, na qual teve suas primeiras experiências de trabalho na área da gastronomia.

Aos 24 anos foi morar em São Paulo, onde enriqueceu sua carreira na área e iniciou sua trajetória como empresária. Na época, trabalhou na administração e gestão de restaurantes italianos.

Em 2016, ela foi viver em Los Angeles e, quando se trata de alta gastronomia, a empresária vem ganhando cada vez mais espaço. Junto com o marido, o restaurateur americano Bill Chait, ela tornou-se sócia de mais de 20 empreendimentos nos Estados Unidos e Coreia do Sul, entre restaurantes, bares, loja de vinhos e padaria.

Morando nos Estados Unidos há pouco mais de cinco anos, ela diz que sua história na gastronomia foi influenciada principalmente pelos seus avós, Ana Maria e João Duarte, aos quais carinhosamente se refere como “mãe e pai”. “Vivi uma infância linda, criada pelos meus avós, onde tive o prazer de aprender com eles sobre a gastronomia nordestina. A minha visão de gastronomia sempre foi de usar o pouco que temos e transformar em algo bem apresentável e extremamente saboroso”, disse.

