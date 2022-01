Práticas socioambientais e de governança (ESG) ganham cada vez mais importância para a sociedade e o mercado

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de janeiro de 2022.

Consumidores e investidores estão cada vez mais de olho nos valores sociais, éticos e ambientais que as empresas podem oferecer

Manter uma empresa relevante no mercado atualmente exige mais do que oferecer um bom produto ou serviço ao consumidor. Cada vez mais outros fatores estão entrando em jogo no mundo dos negócios. Um dos mais relevantes do momento são os chamados valores ESG, que demonstram o posicionamento das instituições frente a assuntos como meio ambiente, sociedade e ética.

Isso já se reflete dentro das empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, já existem instituições de destaque nesse sentido, como Bradesco, Renner e Grupo Pão de Açúcar, detentora de marcas como Extra e Compre Bem.

Assim, se você é um consumidor que se preocupa com o ESG

O que é o ESG?

A sigla ESG vem das palavras, em inglês, Environment, Social e Governance, que são traduzidas para o português como Meio Ambiente, Sociedade e Governança. O termo se tornou popular nos últimos cinco anos, mas já é assunto antigo no mundo dos negócios.

Para se ter ideia, a sigla surgiu em 2004 em uma publicação denominada “Who Cares Wins” (em português, “Quem se importa, vence”), do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, que buscava falar sobre o que traria cada vez mais valor para as empresas a longo prazo.

De lá para cá, empresas de todo o mundo começaram a enxergar esses valores como algo cada vez mais relevantes, o que também reflete na percepção da sociedade e do mercado consumidor. A sustentabilidade, por exemplo, é um assunto cada vez mais em voga na sociedade, o que faz com que empresas preocupadas com isso ganhem mais simpatia por parte das pessoas, por exemplo.

Por que os valores ESG são cada vez mais importantes

A cobrança por parte de investidores é um dos motivos do ESG se tornar cada vez mais relevante para as empresas e, consequentemente, para a sociedade. A Deloitte, outra consultoria mundial de negócios, em seu estudo ESG no centro da estratégia, afirma:

“No atual ambiente de negócios, as organizações começam a perceber a importância de encontrar o equilíbrio certo entre prioridades financeiras e fatores sociais e ambientais. O sucesso de longo prazo do negócio está intrinsecamente relacionado à velocidade de adequação de uma estratégia integrada às temáticas relevantes de ESG, atendendo às necessidades de seus stakeholders”.

Ou seja, cada vez mais o sucesso das empresas está ligado com a capacidade de atender a essas demandas da melhor maneira possível, uma vez que, ao fazer isso, a marca consegue ganhar mais valor no mercado, de maneira geral. De acordo com os dados da Deloitte, “os números comprovam que investir em ESG traz resultados consistentes no mercado de ações”.

Mas essa relevância não é exclusiva do mundo dos negócios, pois também reflete no dia a dia das pessoas, cada vez mais preocupadas com esses assuntos. Assim, ao atender aos valores ESG, as marcas conseguem, também, melhorar sua relação com os consumidores.

A percepção das pessoas sobre o ESG

E engana-se quem pensa que as pessoas não se preocupam com esses assuntos. Uma pesquisa da KPMG, consultoria mundial de negócios, mostrou que 16% das pessoas já afirmam que os fatores ESG são importantes durante a decisão de compra, apesar de o valor ainda ser o fator mais relevante.

Além disso, o estudo indicou que, de maneira geral, há uma maior consideração sobre a sustentabilidade em comparação ao período anterior à pandemia de COVID-19.

Outro ponto relevante sobre isso é o fato de as novas gerações (como a Z, nascidos de 1995 a 2010) serem ainda mais preocupadas com a sustentabilidade, a ética e a responsabilidade social, de acordo com consultorias de consumo.

Essa preocupação impulsiona as empresas a buscarem cada vez mais aplicarem esses valores em suas marcas. Afinal, eles já estão chegando ao mercado consumidor e querem opções que vão de encontro com seus ideais.

Dessa forma, os valores ESG não são algo passageiro. Aqueles que se importam com tais valores vão encontrar cada vez mais opções para consumir de maneira mais consciente e segura.