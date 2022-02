Crescimento de 22% no mercado de tecnologia impacta setor da construção civil

Compartilhe Facebook

11 de fevereiro de 2022.

Goiânia, GO 11/2/2022 – Novos recursos foram lançados para facilitar o dia a dia das empresas

Pix para cobrança, controle de comissão e automatização de impostos são algumas das adaptações ao novo mercado digital.

O mercado de tecnologia cresceu 22% no último ano, de acordo com o levantamento do Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2021. O estudo entrevistou empresas de desenvolvimento de software focadas em produtos adaptáveis à realidade das empresas. Abandonar planilhas, reduzir custos e ampliar o negócio são algumas estratégias de crescimento buscadas pelos gestores da construção civil.

Mentalidade digital

As possibilidades de geração de negócios por meio da tecnologia ultrapassam fronteiras. O Índice Atlântico de Transformação Digital que avalia o uso da internet, de aplicativos e a complexidade das empresas da tecnologia aponta que, nos EUA, 70% das empresas realizaram alguma mudança na área de transformação digital, por exemplo, mudança de mindset, comunicação e transações online.

No Brasil, segundo um estudo da Dell, 87% das empresas brasileiras realizaram alguma inovação focada na transformação digital em 2020. A pesquisa revelou que 96% das empresas reconhecem a importância de investimentos na área da tecnologia da informação como algo indispensável para suas organizações.

Contudo, o ano de 2022 será de aprendizado. Segundo o diretor de mercado da Globaltec, Leonardo Marques, o ano de 2021, apesar dos muitos desafios, foi muito bom. “Novos recursos foram lançados para facilitar o dia a dia das empresas”, afirma.

Pagamento instantâneo

O Pix representa 30% dos pagamentos realizados no Brasil em 2021. De acordo com o Banco Central do Brasil, além do Pix, outras formas de pagamento continuarão existindo: boleto, cartão ou dinheiro. “A principal função do Pix é dar mais autonomia tanto para a empresa quanto para o cliente”, completa Frederiko Oliveira, diretor de produto da Globaltec.

Certamente a tecnologia deu grandes passos em direção à evolução nos últimos anos. Desde a década de 60, com a chegada dos computadores de tubo, até os dias de hoje, com software na nuvem, a tecnologia promove soluções inovadoras para os mais variados nichos da sociedade como educação, entretenimento e indústrias.

Foco no cliente

As empresas podem ainda realizar a automatização de vários processos na empresa, diminuindo o retrabalho e garantindo o cumprimento das legislações vigentes. “Com a integração das NF-e, por exemplo, todo o processo da emissão é feito automaticamente, por isso, buscamos melhorar a comunicação contábil e financeira, eliminando riscos e multas indesejadas aos nossos clientes”, aponta Leonardo.

Entregas ágeis

Os chatbots integrada a tecnologia I.A (Inteligência Artificial) é mais uma novidade em atendimento ao cliente. “Organizações usam essa tecnologia proporcionando uma experiência única no envio de segunda via de contrato, boleto e para tirar dúvidas simples. Clientes da IterUp conseguiram reduzir em até 90% o volume de atendimento utilizando essa tecnologia”, completa Frederiko.

Ainda que a extração de dados voltada à experiência do usuário seja algo novo, uma pesquisa feita em 2019 pela Experian, sobre gestão da qualidade de dados, 54% dos entrevistados acreditam na melhoria contínua de recursos orientados por dados como vantagem competitiva de mercado.

