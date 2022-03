O futuro do marketing dos cabeleireiros e o player de comunicação, o Grupo Minds

Compartilhe Facebook

As crescentes transformações do universo digital seguem produzindo impactos positivos para os profissionais do segmento da beleza.

A busca pelo posicionamento digital é cada vez mais evidente por parte de profissionais e empresas do segmento beauty. De acordo com a Euromonitor, autoridade em pesquisa de mercado, existem 500 mil salões de beleza formais no Brasil e milhares de profissionais se especializando a cada ano.

Movido pela educação e o desejo da inovação, o setor se viu obrigado a encarar de vez o digital durante o período da pandemia, onde todos os olhos se viraram para as redes sociais como forma de sobrevivência e contato com os consumidores e clientes finais. Nessa nova era, o poder do posicionamento, a humanização e a criação de conteúdos de valor determinam os caminhos para o sucesso. Em decorrência disso, a busca por especialistas de marketing cresceu consideravelmente, abrindo novas oportunidades para quem falasse a mesma linguagem.

Mesmo antes disso tudo acontecer, em 2019, a equipe do Grupo Minds rodou diversos estados brasileiros somando mais de 40 workshops com o treinamento “Instagram Sem Segredos”, levando ao público da beleza conteúdos sobre posicionamento de imagem, marketing e branding. “Nós enxergamos a oportunidade de compartilhar informação com responsabilidade e afeto, era a forma que tínhamos de espalhar nossos ideais e assim, transformar profissionais”, explica João Victor, cofundador da agência.

Com todo o crescimento, no ano seguinte, a empresa decidiu que era hora de expandir, fortalecendo 3 departamentos principais: o Grupo Minds, com o audiovisual e a assessoria em marketing digital; o Pense Minds, com o desenvolvimento educacional entre cursos, mentorias e workshops; e o Minds.Lab, um laboratório de design, gerando para o cabeleireiro a oportunidade de desenvolver uma identidade visual, com um logotipo personalizado que comunique sua história e valores.

Desde 2013, o crescimento de profissionais da área foi de 567%, de acordo com dados da ABIHPEC, um número surpreendente que evidencia ainda mais os avanços na valorização do setor. Pensar fora da caixa virou slogan para quem busca prosperar no posicionamento digital, entendendo que é preciso se diferenciar.

“A internet é dinâmica. Ou é agora ou não vai ser, amanhã tudo pode mudar. Antecipar o conhecimento, potencializar o posicionamento de imagem e a comunicação é tarefa para ontem. Trabalhar o marketing como um grande agente transformador na vida de diversos profissionais do segmento da beleza, é, sem dúvidas, uma grande honra. A conexão com cada um deles é de fato o que nos move. A Minds é humanizada, é acolhedora, é conexão. Nossa equipe é movida pela vontade de inovar e criar novas formas de ajudar pessoas, seja em um livro, seja em uma mentoria”, afirma o cofundador Vinicius Garcia.

Mais do que estar alinhado com o marketing, é preciso trabalhar uma comunicação inclusiva, sustentável e com propósitos. O cabeleireiro do futuro precisa pensar além, enxergando a junção da arte dos cabelos e o empreendedorismo como um agente revolucionário, com impactos que vão da autoestima da cliente que senta em sua cadeira até um conteúdo postado na rede social.

Pensando em prosseguir expandindo no mercado, o Grupo Minds, que apresentou no final do ano uma palestra exclusiva a convite da marca parisiense Kérastase, fez o lançamento do livro físico “Cabeleireiro Fora Da Caixa”, esgotando todas as unidades em 48h e somando mais de 1.500 exemplares vendidos por todo o Brasil até o momento. A dupla de empreendedores afirma que é só o começo de uma longa jornada, inspirada na vontade de ajudar cada vez mais profissionais a entenderem que a internet é uma potência para os negócios. “Se um cabeleireiro levava antes 10 anos para se posicionar de maneira relevante no mercado, hoje, rede sociais como o Instagram permitem que o mesmo profissional alcance patamares jamais pensados em pouquíssimo tempo. A internet aproxima as pessoas, abre portas e potencializa carreiras”, conclui João Victor.

Website: http://www.penseminds.com