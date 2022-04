Terapeuta integrativa desenvolve método composto por algumas fases

Compartilhe Facebook

6 de abril de 2022.

Maioria dos brasileiros quer mais saúde em 2022; terapeuta explica como funciona método terapêutico que se propõe a ajudar na busca por saúde mental e emocional



Um estudo realizado pela WW, empresa que atua no segmento de bem-estar, em parceria com o Instituto Kantar apontou que a maioria (91%) dos brasileiros espera adotar medidas em prol de uma vida com mais saúde e bem-estar em 2022. Segundo a pesquisa, que entrevistou 14.506 indivíduos, entre 18 e 69 anos, em 15 nações, o percentual de outros países gira em torno de 78%.

De forma síncrona, estudos apontam o aumento da busca por tratamentos não convencionais. Em 2020, segundo levantamento da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), conduzida em parceria com a FMP/Unifase (Faculdade de Medicina de Petrópolis), mais da metade (61,7%) da população buscou terapias alternativas para o cuidado com a saúde.

Neste contexto, terapeutas desenvolvem métodos para atender às pessoas que buscam um estilo de vida pautado em saúde e bem-estar. Exemplo disso, Vívika Sørensen Barone, terapeuta integrativa, responsável pela E2 | Terapia Integrada, conta que desenvolveu um método terapêutico composto por seis fases.

São elas: “Reorganização e Reequilíbrio”, “Traumas e Emoções Negativas (Libertação Emocional)”, “Heranças Familiares Negativas e Emaranhamentos (Libertação de Vida)”, “Desprogramação de Padrões e Condicionamentos Negativos”, “Reprogramação de Padrões e Condicionamentos Positivos” e “Manutenções”.

Vívika explica que desenvolveu o método por meio de uma série de formações e práticas. Há mais de dez anos, ela tem investido na formação nas áreas de terapias holísticas, Radiestesia e Diagnose Energética. “Nesse âmbito, tive a formação continuada na técnica de Mesas Radiônicas e Psiônica RP (Regia Prado – criadora das Mesas Psiônicas) até a formação como Terapeuta Quântica, Ministradora e, atualmente, Terapeuta Integrativa Vibracional”.

Equilíbrio organizacional, de dentro para fora

De acordo com Vívika, o Processo E2 trabalha com gráficos para o diagnóstico e análises e faz a desconstrução de padrões e cargas negativas por fases. “Fazemos um equilíbrio organizacional, de dentro para fora. O método trabalha todos os campos sistêmicos, espiritual, energético, físico, emocional, mental e DNA”, explica. “Através das desconstruções, a pessoa consegue alcançar o bem-estar desejado, além de clareza e consciência”.

A terapeuta integrativa responsável pela E2 | Terapia Integrada afirma que o método atua com a energia taquiônica e pode impactar na melhoria da saúde mental e emocional do paciente.

“As desconstruções de padrões e cargas negativas vão aliviando e reequilibrando e, a cada fase, o indivíduo se sente melhor, mais leve, mais conectado consigo mesmo”, pontua.

