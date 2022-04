Conhecimento da nota de crédito avança e atinge 76% de consumidores, aponta ANBC

Compartilhe Facebook

Na comparação com maio do ano passado, índice saltou 14 pontos percentuais

Os brasileiros começaram 2022 mais bem informados em relação às suas finanças pessoais. É o que constata a terceira edição da Sondagem Educação Financeira e Nota de Crédito, realizada pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC). De acordo com os dados, oito de cada dez consumidores afirmaram saber o que é nota de crédito no começo deste ano – em maio de 2021, no primeiro levantamento da série, o índice era de seis a cada dez.

Questionados sobre a própria nota de crédito, 74% dos respondentes afirmaram conhecer sua pontuação, um avanço expressivo de 30 pontos percentuais em relação à primeira edição da pesquisa, quando o índice ficou em 44%.

Outro dado relevante da pesquisa é que, entre aqueles que sabem a própria nota de crédito, 96% tomaram conhecimento por iniciativa própria, o que demonstra o grau de importância que os participantes da pesquisa dão ao tema.

“Além de permitir melhor avaliação de risco para quem concede crédito, a nota de crédito constitui um incentivo à construção de um bom histórico de pagamentos, empoderando e beneficiando consumidores que podem buscar melhores condições de crédito. Por esse motivo, é tão importante a familiarização com o conceito, o entendimento de como a nota de crédito pode ser uma aliada na busca por crédito em melhores condições e o conhecimento sobre onde buscar suas informações”, analisa Elias Sfeir, presidente da ANBC.

“Os resultados da terceira edição da sondagem demonstram que os esforços do setor de birôs de crédito e de outros agentes com relação à educação financeira têm chegado até a ponta, ou seja, no dia a dia de consumidores e empresas. O Cadastro Positivo, implantado há pouco mais de dois anos, é outro instrumento importante no aumento da consciência financeira do brasileiro”, completa Sfeir.

A pesquisa revelou também o elevado percentual de consumidores que declararam buscar informações sobre a organização das contas: nove em cada dez afirmaram se informar sobre o controle financeiro e quase a mesma proporção dos entrevistados disse ter o hábito de controlar o orçamento.

Na avaliação do presidente da ANBC, tão importante quanto ter acesso às informações financeiras é colocá-las em prática, e a pesquisa é um recurso fundamental para orientar toda a cadeia do crédito na criação de campanhas e programas de educação financeira, indicando, inclusive, os grupos mais vulneráveis.

Metodologia: a Sondagem quantitativa Educação Financeira e Nota de crédito foi realizada por meio de questionário online, entre 26 de janeiro e 4 de fevereiro de 2022. A amostra foi de 1.615 respondentes e, para a leitura dos dados gerais, deve-se considerar 95% de grau de confiança e margem de erro 2,3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A sondagem será repetida trimestralmente, de modo a avaliar a evolução dos indicadores.