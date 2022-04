Telefonia baseada em nuvem gera produtividade na comunicação das empresas

Compartilhe Facebook

7 de abril de 2022.

Flexibilidade, acessibilidade e riqueza de recursos são algumas das vantagens do atual formato de PABX

Empresas brasileiras têm demonstrado grande satisfação com a expansão tecnológica do sistema de PABX. A ferramenta, agora fornecida em nuvem, tem o poder de eliminar a problemática dos altos custos apresentados por antigos sistemas analógicos de telecomunicação existentes no passado, além de oferecer grande manancial de recursos.

Pelo fato de funcionar como uma central telefônica que gerencia a comunicação entre ramais, o PABX em si, que em sua tradução significa “Private Automatic Branch Exchange”, ou “troca automática de ramais privados” na língua portuguesa, já diminui consideravelmente os custos, em função dos ramais que substituem o uso de inúmeras linhas telefônicas.

Com o avanço tecnológico e a maior velocidade das redes, a telefonia virtual através do PABX, também conhecida como PABX Cloud, tem se consolidado cada vez mais entre empresas que focam em expansão e produtividade. Contudo, é fundamental o bom funcionamento e a confiável qualidade das ligações oferecidas pela operadora, uma vez que a voz captada e transmitida em dados pela internet precisa ser limpa, rápida e audível.

Segundo Victor Uemura, Gerente Comercial da Voxov Telecom, “uma boa conexão com a internet é principal ponto de partida para que essa interação entre clientes e empresas por meio da telefonia seja o mais fluente e eficaz possível”. Ele afirma, também, que é “a partir dessa premissa que se faz possível o usufruto de vantagens exclusivas do PABX Cloud, como a URA, Fila de atendimento, Gravação das chamadas, entre outras mais de 30 funções.

