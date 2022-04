Saúde cardiovascular ganha centro de estudo na América Latina

Compartilhe Facebook

7 de abril de 2022.

São Paulo, SP 7/4/2022 – O Medscape compartilha o compromisso do ACC em fornecer aos médicos os recursos e ferramentas para melhorar o atendimento ao paciente

A principal plataforma global de notícias e informações para médicos, a Medscape (atualmente alcança mais de 5 milhões de médicos em todo o mundo, com 750,000 somente na América Latina), acaba de lançar uma iniciativa em conjunto com o American College of Cardiology (ACC), que é líder global em cuidados cardiovasculares na criação do Centro Latino-Americano para Promoção da Saúde Cardiovascular.

O número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil cresceu até 132% durante a pandemia, segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. As doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e síndrome do coração partido, são um grande desafio para a saúde. Além das dificuldades de acesso aos serviços durante a pandemia, outro fator para o afastamento de pessoas com comorbidades foi o medo de se contaminarem com o Coronavírus.

Pensando na falta de estrutura dos serviços de saúde, a Medscape e o American College of Cardiology (ACC) anunciou o lançamento do Centro Latino-Americano para Promoção da Saúde Cardiovascular, uma nova colaboração que fornecerá informações e recursos científicos confiáveis sobre doenças cardiovasculares, especificamente direcionados às necessidades de médicos em toda a América Latina no atendimento ao paciente.

A iniciativa traz o conhecimento do ACC em cuidados cardiovasculares para o Medscape, a principal plataforma de notícias e informações para médicos. O projeto fornecerá atualizações e conteúdos em espanhol e português sobre as pesquisas mais recentes e tendências clínicas emergentes em insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, anticoagulação, tromboembolia e controle de lipídios – tudo sob a perspectiva de especialistas regionais e formadores de opinião. “O ACC é guiado por uma missão, com o objetivo de transformar os cuidados cardiovasculares e melhorar a saúde do coração em escala global”, disse o Dr. Cesar J. Herrera, FACC, representante da América Latina no Comitê Diretivo da Assembleia de Governadores Internacionais do ACC.

A tecnologia pode ajudar na inclusão de dados em saúde para estimativa de risco dos pacientes e, a partir disso, propor um processo de atendimento ao paciente. “Junto com a liderança do ACC e suas divisões latino-americanas, podemos aprofundar nossa contribuição para a comunidade médica da região e apoiá-los na superação dos desafios da medicina cardiovascular”, finaliza.

O Medscape é uma das principais fontes de notícias, informações e ferramentas clínicas para profissionais de saúde. A sua rede de plataformas afiliadas atualmente alcança mais de 5 milhões de médicos em todo o mundo, com 750,000 somente na América Latina.

Website: https://portugues.medscape.com/temas-especiais/colecao/cardiolatam