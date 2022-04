Setor de tecnologia debate IA e reúne especialistas em RS

Compartilhe Facebook

7 de abril de 2022.

7/4/2022 – Podemos esperar insights para colocar novas estratégias de marketing em prática, com celeridade, em qualquer tipo de negócio

Desenvolvimento de novas tecnologias e direcionamento ao mercado de atendimento ao cliente são pontos de destaque na edição atual do Gramado Summit

No último dia 30 de março, foi instalada no Congresso Federal uma comissão de juristas que deverá elaborar junto ao Senado, dentro de 120 dias, um projeto de regulação da Inteligência Artificial (IA) no Brasil. As sugestões de especialistas e demais setores da sociedade ao projeto que será o novo marco regulatório do tema no país poderão ser encaminhadas ao Senado até 13 de maio.

Incluem-se, dentre os eixos temáticos elaborados pelos juristas, os seguintes temas: Conceitos, compreensão e classificação de inteligência artificial; Impactos da inteligência artificial; Direitos e deveres; e Accountability, governança e fiscalização.

O novo marco legal da IA deverá funcionar em substituição aos Projetos de Lei (PLs) 5.051/2019, de autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN); 21/2020, do deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE); e 872/2021, do senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), que tramitam no Congresso Nacional.

Paralelamente a esta mobilização jurídica, política e social sobre o tema, acontece em Gramado, no Rio Grande do Sul, entre os dias 6 e 8 de abril, o Gramado Summit, conferência de inovação, que deve contar com a participação de mais de 200 empresas expositoras e mais de 140 palestrantes, inclusive representantes de grandes empresas mundiais, como TikTok e Meta. Entre os temas a serem abordados está a Inteligência Artificial, cada vez mais discutida na sociedade devido à adoção do metaverso por vários atores econômicos e do meio do entretenimento.

Diana Haas, proprietária da empresa Ahaas Mídias Sociais, destaca que o Gramado Summit pode ser considerado o maior brainstorm da América Latina, pois é um evento que possibilita trocas de contatos e experiências sobre as novas tendências do marketing digital. Para ela, os profissionais do marketing estão fazendo a história do mercado, vivendo a era do 5.0, entendendo, errando e acertando nas melhores práticas diante de um mercado “efêmero”.

Intercâmbio de ideias e olhares sobre o mercado

Na visão de Haas, o Gramado Summit deve oferecer conteúdos que podem ajudar PMEs (Pequenas e Médias Empresas) a se desenvolverem mais no âmbito do marketing digital, valendo-se de inovações tecnológicas cada vez mais avançadas. “O evento certamente trará, além da teoria, toda a prática de mercado. Podemos esperar insights para colocar novas estratégias de marketing em prática, com celeridade, em qualquer tipo de negócio”, afirma.

Apesar dos grandes players, prossegue, irão acontecer palestras em todos os níveis, desde os checklists básicos para iniciar no mercado digital, até soluções avançadas de tecnologias existentes – todas acessíveis para PMEs.

Feira de negócios para startups

Durante o Gramado Summit, os conferencistas serão divididos em quatro palcos de conteúdo simultâneos (Plenária Principal, Marketing e Vendas, Finanças e Investimentos e Transformação Digital) – a convenção também terá uma feira de negócios para startups em estágio inicial e empresas já firmadas no mercado.

Segundo o cronograma, Kim Farrell, líder de marketing do TikTok para a América Latina, vai palestrar sobre as táticas da rede social no mercado brasileiro. A Meta – empresa que gere aplicativos como Facebook, Instagram e WhatsApp -, por sua vez, enviará Louise Peres, gerente de parcerias estratégicas da companhia no Brasil.

Afora isso, diversos palestrantes já confirmaram a participação no Gramado Summit, como: Alfredo Soares (VTEX), Bruna Pereira (The Walt Disney Company Brasil), Gabriel Sukita (Facebook), Helena Bertho (Nubank), Eduardo Picarelli (Heineken) e Núbia Mota (Adobe). O evento também contará com a presença do influenciador Joel Jota, do filósofo Luiz Pondé e do músico Rincon Sapiência, entre outros nomes.

