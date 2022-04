Plataforma Digital ajuda consumidor a compreender os rótulos dos alimentos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 11 de abril de 2022.

São Paulo 11/4/2022 – Nosso objetivo é ajudar as pessoas na leitura e compreensão dos rótulos, para que possam fazer suas escolhas alimentares com autonomia, consciência e liberdade

Criados por associações do setor produtivo e de varejo de alimentos e bebidas, site e canais na mídia social explicam de forma didática as mudanças na rotulagem nutricional que entram em vigor em outubro e pretendem tornar as escolhas alimentares mais conscientes. A plataforma digital é lançada como forma de enfatizar a importância da educação alimentar para a adoção de dietas mais equilibradas



Consumidores brasileiros já podem ter acesso a plataforma digital educativa dedicada a explicar como ler e compreender as informações que constam dos rótulos dos alimentos. O Olho na Lupa, composto pelo website Olho na Lupa e perfis nas redes sociais, é uma iniciativa de 11 associações que representam a indústria e o varejo de alimentos e bebidas.

O projeto foi motivado pelas alterações na rotulagem dos alimentos, que entram em vigor no próximo mês de outubro. A nova rotulagem nutricional brasileira é resultado de um amplo processo de debates conduzido pela Anvisa, que envolveu diversos atores da sociedade.

A principal inovação é a rotulagem nutricional frontal, que vai destacar, na parte da frente das embalagens, com o desenho de uma lupa, a eventual presença de altos teores de sódio, açúcares adicionados e gordura saturada.

A tabela de informação nutricional, que fica na parte de trás das embalagens, também trará mudanças, e não apenas no visual, que ganha mais destaque. Na nova versão, passará a indicar o número de porções por embalagem, além das informações já existentes como a porção de referência de consumo (em gramas ou mililitros) e seu equivalente em medida caseira (colher, xícara etc.).

“É uma satisfação lançar esse projeto porque a indústria de alimentos está comprometida em promover ações educativas. Nosso objetivo é ajudar as pessoas na leitura e compreensão dos rótulos, para que possam fazer suas escolhas alimentares com autonomia, consciência e liberdade”, diz João Dornellas, presidente executivo da ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos.

O Olho na Lupa tem uma linguagem descomplicada para facilitar a compreensão dos rótulos e estimular escolhas conscientes. “A indústria quer que o consumidor esteja cada vez mais bem informado e acreditamos que o novo modelo de rotulagem caminha nessa direção. Desta forma, a plataforma Olho na Lupa vem para contribuir com ainda mais informação, de forma clara e didática, para auxiliar nas escolhas dos alimentos e bebidas prezando por uma dieta equilibrada de acordo com as opções individuais”, reforça Victor Bicca, presidente da ABIR – Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas.

As associações que apoiam a iniciativa concordam que o consumidor é a razão de ser do setor. “O Olho na Lupa é uma iniciativa da indústria brasileira voltada para aquele que mais importa, o consumidor, aquele que confia nos nossos produtos e precisa estar informado para exercer sempre a liberdade de escolher o que é melhor para si”, defende Pablo Silva Cesário, gerente executivo de Relações com o Poder Executivo da CNI – Confederação Nacional da Indústria.

Além disso, a plataforma reforça o compromisso com a educação nutricional. “Este projeto representa o apoio da indústria à adoção do novo modelo de rotulagem nutricional que possibilitará decisões mais conscientes por parte dos consumidores, na busca de uma alimentação segura e de qualidade. Apoiar esta ação educacional é papel estratégico da ABIAD – como representante do setor de alimentos para fins especiais – e essencial para disponibilizar informações de qualidade à população brasileira”, acrescenta Vinicius Pedote, presidente da ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres.

Por fim, é importante destacar o direito do consumidor à informação e essa é uma premissa da plataforma digital. “Os rótulos servem como um veículo de comunicação entre o consumidor e o alimento. O ‘Olho na Lupa’ irá auxiliar e orientar a população a fazer escolhas conscientes, além de ressaltar o direito básico à informação adequada e clara”, afirma Claudio Zanão, presidente executivo da ABIMAPI – Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados.

As novas regras são aplicáveis a todos os alimentos embalados na ausência dos consumidores, incluindo bebidas, ingredientes e aditivos alimentares destinados ao processamento industrial ou aos serviços de alimentação. Em outubro, a legislação começa a valer para novos produtos que chegarem ao mercado. Mais informações podem ser acessadas no site oficial da Anvisa.

Fazem parte do Olho na Lupa:

ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos

ABIR – Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas

ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres

Abimapi – Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados

ABPA – Associação Brasileira de Proteína Animal

ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados

ABIQ – Associação Brasileira das Indústrias de Queijo

CNI – Confederação Nacional da Indústria

SINDICARNES – Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de S. Paulo

UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar

Viva Lácteos – Associação Brasileira de Laticínios

Mais informações:

Kubix Estratégia & Comunicação

Claudia Alves

Tel.:(11) 99229-6339

[email protected]

Website: http://www.olhonalupa.com.br