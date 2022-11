As equipes associadas para o confronto do Flamengo com o time do Juventude são divulgadas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de novembro de 2022.

O Flamengo entra em campo contra o Juventude nesta quarta-feira (09), pela penúltima rodada do Brasileirão. A disputa será no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, às 21h30. (horário de Brasília). À medida que a partida se aproximava, o Mais Querido publicou uma lista de nomes relacionados que Dorival Jr. pode escolher.

O confronto entre Flamengo e Juventude na 37ª rodada da Copa do Brasil tem pouco significado para os dois times. A vitória do Rubro Negro na Libertadores e na Copa do Brasil marcou o cumprimento de dois gols significativos na temporada. Adicionalmente, o Mais Querido ficará pelo menos em quinto lugar, o que cria um certo nível de “conforto” nos últimos meses de 2022.

Aposte na equipe que você acha que terá sucesso e receba um 20Bet bonus de boas-vindas ao se inscrever.

O Juventude, que agora está na 20ª posição, é o líder do Campeonato Brasileiro. O time de Caxias do Sul vai medir forças com o Flamengo simplesmente para preencher a tabela, apesar de já ter sido rebaixado para a Série B na temporada seguinte. Nas primeiras 36 rodadas do Brasileirão, o elenco comandado por Celso Roth conseguiu apenas três vitórias.

O fraco desempenho do Juventude no Brasileirão deu ao Flamengo a chance de quebrar um “tabu” de 25 anos em Alfredo Jaconi. Isso se deve ao fato de o Mengo não derrotar o Alviverde no estádio desde 1997. O time de Caxias do Sul disputou 11 partidas no total, perdendo seis delas e empatando mais cinco.

Na quarta-feira, Juventude x Flamengo começam às 21h30 (horário de Brasília) (09). Como dito anteriormente, o Estádio Alfredo Jaconi, no Rio do Sul, será a sede da 37ª rodada da Copa do Brasil. Com 61 pontos conquistados, o Mais Querido está em quinto lugar geral na classificação. Com apenas mais 21, os anfitriões estão atualmente em 20º e último lugar.