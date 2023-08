Secar o cabelo com secador faz mal? Mitos e verdades sobre os danos

Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2023.

Principalmente nos dias mais frios e especialmente as mulheres têm o costume de secar os cabelos com secador. O uso de secadores de cabelo tornou-se uma prática comum para acelerar o processo de secagem, em nossas vidas cada vez mais agitadas.

No entanto, surgiram dúvidas e preocupações sobre se secar o cabelo com um secador pode causar danos. Veja o que é mito e o que é realidade nessa história!

Mito: Secar o cabelo com secador sempre causa danos

Um dos mitos mais comuns é que o uso de secadores de cabelo inevitavelmente causa danos aos fios. Embora o calor excessivo possa ser prejudicial, a verdade é que, quando usado corretamente, o secador de cabelo não precisa ser uma ameaça aos seus fios.

Realidade: Uso adequado e precauções são importantes

A chave para minimizar os danos ao secar o cabelo com um secador está em usar o aparelho de maneira adequada e tomar precauções. Veja como prejudicar menos:

Ajuste a Temperatura: A maioria dos secadores de cabelo modernos possui configurações de temperatura variáveis. Opte por temperaturas mais baixas ou moderadas em vez de altas para evitar superaquecimento.

Use um Protetor Térmico: Aplicar um produto protetor térmico antes de usar o secador pode formar uma barreira entre o calor e o cabelo, ajudando a minimizar os danos.

Mantenha Distância: Mantenha o secador a uma distância segura dos fios. Isso evita que o cabelo seja exposto a um calor intenso e direto.

Movimento Constante: Mantenha o secador em movimento constante enquanto o usa. Isso impede o superaquecimento de uma única área.

Tempo Limitado: Não exagere no tempo de secagem. Quanto menos tempo os fios forem expostos ao calor, menor será o risco de danos.

Mito: Secar o cabelo naturalmente é sempre melhor

Enquanto secar o cabelo naturalmente é frequentemente promovido como a opção mais saudável, isso nem sempre é prático para todos os tipos de cabelo ou situações.

Realidade: Cada tipo de cabelo é único

A realidade é que a abordagem “deixar secar naturalmente” não é viável para todos. Algumas pessoas têm cabelos mais grossos e densos, o que pode resultar em longos períodos de secagem natural. Além disso, deixar o cabelo molhado por muito tempo também pode ter seu próprio conjunto de problemas, como a proliferação de fungos no couro cabeludo.

A importância de secar o cabelo com secador varia de pessoa para pessoa, e se usado com bom senso não haverá maiores problemas.

Outros cuidados para ter cabelos saudáveis e brilhantes

Ter cabelos saudáveis e deslumbrantes não é apenas uma questão de estética, mas também de bem-estar e autoconfiança. Os cabelos podem refletir nossa saúde interna, estilo de vida e cuidados pessoais. Portanto, adotar uma rotina de cuidados capilares adequada é fundamental para manter a beleza e a vitalidade dos fios.

Começando pela base, a lavagem dos cabelos desempenha um papel crucial em sua saúde. Utilize um shampoo adequado ao seu tipo de cabelo e ao estado do couro cabeludo.

Lave o cabelo em intervalos adequados, evitando tanto a lavagem excessiva, que pode retirar os óleos naturais, quanto a lavagem infrequente, que pode acumular sujeira e oleosidade.

O condicionador é um aliado poderoso. Escolha um condicionador que corresponda ao seu tipo de cabelo e aplique-o principalmente nas pontas, onde os fios costumam estar mais ressecados. Além disso, investir em tratamentos de condicionamento profundo, como máscaras capilares e óleos nutritivos, pode restaurar a hidratação e a maciez dos fios.

Lembrando que a saúde dos cabelos começa de dentro para fora. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas (especialmente as do complexo B), minerais e ácidos graxos saudáveis, é fundamental para o crescimento e a força dos cabelos. Alimentos como peixes, ovos, frutas, vegetais de folhas verdes, nozes e sementes devem fazer parte da sua alimentação regular.

Manusear os cabelos com gentileza é essencial para evitar a quebra e a formação de nós. Use escovas e pentes adequados ao seu tipo de cabelo e comece desembaraçando as pontas antes de subir para a raiz. Evite escovar os cabelos molhados, pois os fios estão mais frágeis nesse estado.

A hidratação regular também é fundamental para a saúde capilar. Além de utilizar um condicionador eficaz, considere adicionar uma rotina de hidratação com produtos específicos, como máscaras capilares e tratamentos leave-in. Esses produtos ajudam a reter a umidade nos fios, prevenindo o ressecamento e a quebra.

Produtos químicos agressivos, como tinturas e alisamentos químicos, podem danificar profundamente os fios. Se possível, opte por produtos naturais ou procure tratamentos menos agressivos para coloração e alisamento.

Ao adotar uma rotina de cuidados capilares consistente e atenta às necessidades específicas do seu cabelo, você estará no caminho certo para conquistar e manter cabelos saudáveis e deslumbrantes.

Lembre-se de que a paciência é essencial, pois os resultados podem levar algum tempo para se manifestar. Com dedicação e carinho, você poderá exibir uma cabeleira exuberante que reflete sua saúde e beleza internas.