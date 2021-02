Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Simulação de situação de risco é tema de treinamento para servidores do HUCF/Unimontes

Montes Claros – O Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado a Unimontes, preza pela capacitação da equipe profissional para o melhor atendimento dos pacientes e na solução de situações adversas do dia a dia. Nesse sentido, na tarde dessa quarta-feira (24/2), a equipe assistencial do HUCF participou do treinamento “Simulação Realística de Situação de Risco”.

No evento, os participantes puderam avaliar uma situação de risco em paciente, como oportunidade de avaliar o trabalho que desenvolvem dentro do Hospital. Denise Carneiro Silva, gerente da qualidade e uma das organizadoras do evento, comenta sobre a capacitação. “A simulação realística constitui-se em uma técnica que permite aos participantes uma aproximação da realidade. Dessa maneira, o servidor pode observar um problema recorrente por outra perspectiva e, ainda, aprender desenvolver uma nova técnica.”

Entre os objetivos da capacitação está oferta da maior segurança ao paciente no momento em que procura apoio na unidade hospitalar. Além disso, contribuir para sensibilizar ainda mais a relação paciente/equipe assistencial. Luciene Almeida Queiroz, enfermeira do gerenciamento de risco e uma das organizadoras do treinamento, fala sobre o evento. “Um dos nossos propósitos era passar aos participantes a importância das notificações de ocorrência e, ainda, promover uma análise profunda de eventos adversos para desenvolver uma cultura de segurança do paciente no HUCF”.

Para Jane Tolentino Barbosa, coordenadora de Enfermagem da UTI/Covid e UTI/Adulto e participante do evento, “é importante este tipo de treinamento e de sensibilização, pois demonstra tanto para os gestores quanto para a equipe a necessidade de se pensar nas situações adversas que acontecem no nosso cotidiano. Analisando a situação apresentada na capacitação, podemos repensar o nosso trabalho e melhorar a assistência oferecida no HU”.