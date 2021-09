Compartilhe Facebook

30 de setembro de 2021.

Como deixar a sua casa mais segura para os bebês é uma das questões mais importantes para os pais de primeira viagem, pois essas pessoas ainda não sabem como cuidar de uma criança e não conhecem os riscos que são possíveis para um bebê dentro de casa.

Geralmente, as crianças arrastam-se pela primeira vez aos seis meses de vida e engatinham a partir do oitavo mês.

Antes que chegue essa fase, os pais devem mudar significativamente os cômodos para preparar o caminho para que os bebês possam se movimentar.

Falaremos, abaixo, sobre algumas atitudes que devem ser feitas para garantir a segurança da criança pequena.

Engatinhar pela casa

Pode até parecer cômico, mas quem procura saber como deixar a sua casa mais segura para os bebês, deve entender que eles não enxergam os móveis como nós, por isso, ao imitarmos o jeito que eles se movimentam, enxergamos como eles enxergam e entendemos melhor quais são as dificuldades que eles enfrentam.

Estamos tão acostumados a desviar dos móveis que isso já se tornou rotineiro, mas para o bebê, tudo é novidade e ele não sabe o que poderá causar dor enquanto engatinha pela casa.

Colocar protetor de borracha nos móveis

Como dissemos, as crianças estão conhecendo um novo mundo quando começam a engatinhar pelos cômodos e bater a cabeça em móveis pode ser comum nessa fase.

Pensando nisso, devemos nos antecipar e proteger as quinas dos objetos da casa com silicone ou protetor de borracha.

Em mesas, estantes e camas existem quinas que, na maioria das vezes, formam ângulos retos, e o choque de um bebê com esses móveis pode causar sérios problemas.

Cobrir as tomadas

Como deixar a sua casa mais segura para os bebês sem pensar nas tomadas? Não tem como pensar na segurança dos bebês sem cobrir as tomadas, pois crianças pequenas são curiosas e em algum momento, colocarão seus dedinhos para ver o que são aqueles furos.

Os tampões de tomadas devem ser fixados firmemente para garantir que uma criança não consiga retirá-los, afinal, o choque, por mais fraco que seja, machuca muito um bebê.

Diminuir o tamanho de cortinas

As crianças gostam de puxar as cortinas, então quem pensa em Como deixar a sua casa mais segura para os bebês, deve considerar a diminuição no tamanho desses itens decorativos, mesmo que esteticamente não seja tão agradável.

Uma cortina que chega até o chão pode ser um atrativo para os bebês que, ao puxarem o tecido, podem causar acidentes como, por exemplo, a queda do varão da cortina em cima deles.

Esconder fios de aparelhos eletrônicos

É comum que as pessoas deixem os fios dos eletrônicos soltos pela casa, principalmente na sala de televisão, onde existem mais tipos de aparelhos ligados.

Devemos posicionar os móveis de forma que os fios fiquem ocultos, pois, assim, os bebês não terão nenhum contato com eles.

Isso garante a segurança dos pequenos que não correm o risco de ter um videogame caindo em cima deles, por exemplo, e ainda garante que os pais não tenham nenhum prejuízo, caso a criança derrube o aparelho no chão.

Organizar constantemente a casa

Manter a ordem dentro de casa é muito importante, mas, trabalhar e cuidar de um bebê não é nada fácil, por isso é comum que a gente negligencie um pouco os cuidados com o ambiente.

Supondo que o pai da criança seja palmeirense, é comum encontrar roupa do Palmeiras para bebê espalhada pela casa toda, até mesmo no chão e isso traz riscos para a criança que não sabe que, por baixo de roupas jogadas, pode haver alguma falha no piso ali também que os machucam quando passam engatinhando por cima deles.

Por isso, mesmo que seja exaustivo manter a organização de uma casa com uma criança, devemos nos esforçar ao máximo para conseguir, pois não tem como deixar a sua casa mais segura para os bebês sem manter o caminho deles livre de qualquer obstáculo.

Como deixar a sua casa mais segura para os bebês que já sabem andar

Depois que aprendem a engatinhar, logo começam a dar os primeiros passos e, apesar de ser mágico acompanhar essa evolução, também é muito perigoso.

Quando começam a andar, as crianças têm uma sensação de autonomia que as deixam ainda mais curiosas.

Por isso, é comum que queiram mexer em coisas que as suas mãos já alcancem agora que estão em pé.

Devemos, então, manter remédios, objetos de vidro, utensílios cortantes, entre outros perigos, bem longe do alcance das crianças, já que, na curiosidade deles, é comum que acabem querendo mexer em tudo que estiver por perto. Essa é uma das formas de como deixar a sua casa mais segura para os bebês.

Como deixar a sua casa mais segura para os bebês é um assunto que deveria ser tratado mais frequentemente, já que, pais de primeira viagem não estão preparados para esse momento até que ele chegue.