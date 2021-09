Qualidade de vida x pandemia: 7 dicas para adolescentes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de setembro de 2021.

Não é surpresa para ninguém que a pandemia trouxe diversos problemas, não somente para nós, brasileiros, mas sim para todo o mundo. As grandes mudanças repentinas, como o isolamento social, trouxeram junto de si diversos problemas que acabaram prejudicando a qualidade de vida de diversas pessoas, inclusive, dos adolescentes. Esses problemas criaram um verdadeiro dilema: qualidade de vida x pandemia.

Tendo isso em mente, decidimos trazer 7 dicas, nas quais fazemos jus à qualidade de vida x pandemia, para que você, adolescente, ou até mesmo adulto, possa se cuidar melhor durante esta terrível pandemia, aumentando assim, sua qualidade de vida.

Serão citados alguns hábitos nos quais, caso você adeque e adapte eles no seu dia a dia, é garantido de se obter uma qualidade de vida e saúde bem mais elevadas, nas quais, com certeza farão a diferença em sua vida!

Além disso, caso você queira ficar por dentro de diversos outros aspectos que podem auxiliar para aumentar a sua qualidade de vida, você pode optar por acompanhar o blog Viver Sem Drogas, tendo em vista, que esta plataforma traz diariamente diversas notícias e curiosidades para aumentar a saúde da população em geral.

7 dicas sobre qualidade de vida x pandemia

Defina cada espaço da casa

Para iniciar com as dicas, visando a qualidade de vida x pandemia, vamos começar falando sobre definir os espaços de sua casa para cada atividade no seu dia a dia.

É de suma importância, para garantir uma saúde mental melhor, que você defina tais espaços, por exemplo, não faça com que sua área de lazer e descanso, como o seu quarto, se torne a sua área de trabalho também, pois isso irá acabar lhe sobrecarregando sem você perceber!

Faça pausas

É de extrema importância que você crie o hábito de fazer pausas ao decorrer de suas atividades, ao longo de todo dia.

Caso você ainda estude, ou já trabalhe, é importantíssimo que você defina pausas de tempos em tempos, pois sem tais pausas, você acabará sobrecarregando sua mente e corpo, criando um grande amontoado que, com o tempo, irá lhe deixar totalmente exausto, tanto corporal, quanto mental.

Mantenha-se hidratado

Além de se atentar às duas últimas dicas sobre qualidade de vida x pandemia, para que você não acabe se sobrecarregando durante seu dia a dia, que é uma das piores coisas nas quais você pode fazer, você também deve se atentar a beber água o dia todo, todos os dias.

Todos nós sabemos os benefícios que a água nos traz, mas algo que nem todos sabem, é que a água ajuda nossos neurônios a funcionarem melhor, além de nos entregar mais energia para o decorrer do nosso dia.

Anote eventos ou pensamentos positivos do seu dia

Criar o hábito de anotar os eventos e pensamentos positivos que acontecem no seu dia, é um ótimo hábito para se obter, pois o tal hábito faz com que a gente fique refletindo sobre os mesmos, o que acaba nos deixando com um ar mais positivo e disposto, além de trazer uma sensação de paz e calma.

Pegue sol diariamente

Assim como a água, é certo que todos saibam os benefícios de se expor ao Sol diariamente, certo? Além da vitamina D que o mesmo nos oferece, ele também é capaz de nos ajudar contra as fraquezas musculares, e também pode nos entregar mais energia para o dia a dia.

Sem contar o fato de que o mesmo tem o poder de combater o aparecimento de certas doenças, sendo elas: diabetes, esclerose múltipla, osteoporose, câncer e diversos problemas cardíacos.

Tente manter seu sono regulado

Manter um sono regulado é de extrema importância para que você esteja totalmente descansado e com a energia necessária para enfrentar o dia a dia, tanto dentro, quanto fora da pandemia.

Ter um sono desregulado pode lhe trazer diversos problemas, prejudicando-o no seu desempenho no estudo e/ou trabalho, além de te deixar com uma insuportável sensação de cansaço durante o dia.

Defina uma rotina

Por fim, mas também super importante, você deve criar uma rotina, incluindo também, todas as dicas nas quais foram citadas logo acima. Ter uma rotina faz com que tudo fique mais fácil e organizado, deixando a nossa mente mais tranquila. Isso se dá pelo fato de que, acaba se tornando improvável que esqueçamos de fazer alguma coisa durante o nosso dia.

Agora você já sabe de todas as dicas importantes que irão te ajudar a obter uma qualidade de vida x pandemia, para assim, poder superar tal pandemia da melhor maneira possível, sem prejudicar sua vida e saúde.

É importante que você siga todas as dicas citadas, para que obtenha o melhor resultado possível, além de que, seguir somente uma ou duas dicas das quais foram citadas aqui, não lhe garantem uma melhora significativa na sua qualidade de vida, mas sim, todas juntas. Boa sorte!