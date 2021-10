É possível ter cashback comprando em loja física?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de outubro de 2021.

É possível aproveitar os benefícios dessa funcionalidade tanto em lojas virtuais quanto em lojas físicas; descubra

O cashback é um programa bastante conhecido e utilizado fora do país e que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Além de saber como escolher o melhor cartão com cashback e aproveitar as oportunidades deste programa, é fundamental entender as regras e conhecer as lojas participantes.

O que é cashback?

Em linhas gerais, é um programa de recompensas operado por empresas de cartão de crédito. Ele pode ser traduzido com inglês como “dinheiro de volta” e é exatamente isso que o programa propõe: a devolução de parte do valor gasto em uma compra.

Assim, ao utilizar um programa de cashback, o consumidor faz uma compra e recebe de volta parte do valor gasto.

Mas, quem pensa que o cashback é novidade está muito enganado. O termo surgiu em 1998 e foi criado pela empresa Ebates. Desde então, vem se desenvolvendo e ganhando adeptos ao redor de todo o mundo.

Como funciona um cashback?

As regras de funcionamento seguem sempre a mesma lógica: o consumidor compra algo e recebe parte do valor de volta. Esse é o procedimento básico.

Entretanto, é importante saber que podem existir algumas variações no funcionamento e nas regras de cada programa. Uma dessas diferenças, por exemplo, diz respeito aos percentuais de cashback, que podem ser de 5%, 10%, 15% ou mais.

Antes de escolher um programa, é interessante verificar a questão do percentual, bem como as lojas parceiras e demais benefícios. Muitas vezes um programa pode ser mais interessante para uma determinada pessoa e menos para outra. Isso depende muito do perfil do consumidor e dos seus hábitos de consumo. E é justamente aqui que entram as opções de cashback em lojas físicas.

Ele pode ser utilizado em lojas físicas?

Alguns programas de cashback oferecem aos seus clientes a possibilidade de se beneficiar com o uso do sistema em lojas físicas. Para isso, no entanto, o cliente precisa utilizar o cartão do programa, não se aplicando, por exemplo, para compras em dinheiro.

Por isso, o sistema pode ser utilizado em lojas físicas, desde que a loja participe dele. O Méliuz, o PicPay e o Ame Digital são alguns exemplos de empresas de cashback que têm lojas físicas parceiras, inclusive de serviços básicos, como postos de combustível. Neste caso, o cliente consegue abastecer e utilizar o programa, economizando o gasto com combustível.

Como saber se uma loja física tem cashback?

A operadora do programa de cashback informa quais são as lojas parceiras. Porém, aqui a dica é buscar informações específicas junto à empresa que gerencia o procedimento.

Isso porque, no caso do cartão Méliuz, por exemplo, não é preciso fazer compras em parceiros específicos para receber a recompensa. Utilizando o cartão em qualquer estabelecimento, o consumidor já tem direito ao cashback.

Outro exemplo é o caso do cartão Inter, que tem parcerias com lojas virtuais, como a Amazon, e lojas híbridas, como Americanas, Magalu e Extra. Outro diferencial é que, ao fazer compras pela própria plataforma do banco, a Inter Shop, o consumidor pode ganhar valores que chegam aos 10% de devolução do valor da compra em produtos específicos.

Quais são as vantagens do cashback?

Uma das vantagens dessa função de retorno é justamente a possibilidade de aproveitar os benefícios tanto em lojas virtuais quanto em lojas físicas. Além disso, o simples propósito do cashback, que é receber parte do dinheiro de volta, é outra grande vantagem do programa.

Como escolher um programa de cashback?

A dica é buscar informações sobre os principais programas aceitos e disponíveis no Brasil e estudar suas principais características. A cobrança de anuidade do cartão é um ponto que precisa ser observado, tendo em vista que este custo tem um impacto no orçamento.

Outro fator importante são os benefícios e as parcerias. Se o programa tem parcerias com lojas nas quais você não costuma comprar, provavelmente ele não é a melhor opção para você.

Ainda, o consumidor deve lembrar de fazer uma pesquisa para avaliar a opinião dos clientes que usam o programa e verificar se as avaliações quanto ao atendimento e à eficiência são positivas.