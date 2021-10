Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de outubro de 2021.

A maior parte dos pais não sabem o que fazer para estimular a criatividade do filho de forma adequada ou não têm conhecimento sobre a importância desse estímulo no desenvolvimento dos pequenos, onde muitas vezes acabam por acreditar que os filhos são criativos por natureza.

Mesmo que as crianças realmente possuam uma certa criatividade em suas vidas, é necessário que os pais saibam como estimular a criatividade dos seus filhos de outras maneiras, pois, isso é uma habilidade que eles devem desenvolver ao longo do tempo e, assim como as demais habilidades, para que as crianças tenham domínio sobre ela, é necessário que ela seja incentivada.

E é justamente pensando nos estímulos que os pais devem fazer a criatividade dos seus filhos que nossa equipe decidiu criar este artigo, de modo a falar um pouco mais sobre os impactos positivos que essa atitude pode ter sobre eles, bem como a importância de desenvolver a habilidade para o seu futuro, o que contribuirá bastante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Portanto, se você quer ficar por dentro de tudo que separamos a respeito do tema, nós recomendamos que continue conosco na leitura do presente artigo, para ao final, tirar todas as dúvidas que por ventura houvessem.

O que significa criatividade?

Na realidade, não há uma definição com exatidão daquilo que seja a criatividade.

Na verdade, trata-se de uma habilidade com várias definições, que irão depender bastante do ponto de vista, bem como das experiências daquela pessoa que está explicando.

Entretanto, de forma bastante resumida, podemos dizer que a criatividade é uma habilidade responsável por caracterizar pessoas que procuram ideias para criarem novas coisas.

Essa habilidade está diretamente ligada à observação, percepção e até a autoestima das pessoas.

Mesmo que se trate de uma habilidade desenvolvida de forma natural na infância, a criatividade necessita de um estímulo por parte dos pais, que pode ser feito através de elogios, do ambiente em que a criança se encontra, bem como de atividades específicas para esse fim.

Com isso, o potencial de criatividade das crianças é ativado e elas podem usar essa habilidade durante toda a sua vida, nos mais diversos aspectos.

O que a criatividade pode trazer como benefício?

Dentre as pessoas consideradas mais práticas ou céticas, desenvolver a criatividade pode ser encarado como uma perda de tempo.

Isso porque, os sonhadores, como são conhecidas as pessoas criativas, eram vistas como insuficientes e muitas das vezes não estavam à altura de enfrentar os grandes desafios trazidos pelas ciências exatas.

Entretanto, o que grande parte das pessoas não sabem é que os maiores gênios da humanidade eram pessoas apaixonadas pelas ciências humanas e com uma grande veia criativa.

A criatividade é capaz de auxiliar o desenvolvimento emocional e psicológico das pessoas, nos mais diversos graus.

As crianças consideradas criativas são muito mais maduras emocionalmente do que as que não são criativas, bem como possuem uma independência maior, além de descobrir o mundo através de óticas bastante diferentes, podendo enxergar as coisas por um prisma que difere bastante do que aquele que as pessoas que não possuem essa habilidade enxergam.

Algumas das principais características desenvolvidas pelas pessoas criativas são a facilidade na memorização e concentração, capacidade de inovar, ter um raciocínio lógico melhor, desenvolver inteligência emocional para lidar com os problemas de forma controlada, se autoconhecer, ter mais empatia pelo próximo, resolver os problemas com facilidade, níveis de estresse reduzidos, ambição na realização dos seus sonhos, coragem, facilidade de comunicação e independência.

Dessa forma, é possível ver que uma pessoa que tem a habilidade da criatividade desenvolvida tem sucesso em diversas áreas da sua vida.

Assim, realizar o incentivo do desenvolvimento dessas habilidades nas crianças é extremamente importante para que elas se tornem capazes de enfrentar os desafios da vida, bem como torná-las mais capacitadas frente ao mercado de trabalho, visto que a criatividade é um diferencial bastante buscado pelas pessoas no âmbito profissional.

Como estimular a criatividade nas crianças?

Ao longo do texto, explicamos as vantagens de estimular a criatividade nas crianças. Agora, iremos falar um pouco mais das formas de realizar esse estímulo.

Felizmente, estimular a criatividade de uma criança não é uma tarefa muito difícil, como a maioria das pessoas pode achar. Isso porque, crianças já possuem uma predisposição para a criatividade, sendo bastantes imaginativos, precisando apenas de um pequeno incentivo por parte da sua família e dos seus pais para desenvolverem essa habilidade de forma mais completa e saudável.

A seguir, separamos algumas dicas de como fazer isso:

Faça elogios a criança

Construir a autoestima das crianças é um passo fundamental para que elas desenvolvam a sua criatividade.

Portanto, sempre que for possível, é interessante que os pais e familiares façam elogios a suas atividades, de modo que a autoestima delas cresça cada vez mais, favorecendo o desenvolvimento da autoestima e o sentimento de capacidade que elas irão cultivar ao longo do tempo.

Torne o ambiente adequado para as crianças desenvolverem a criatividade

Desenvolver a criatividade em um ambiente considerado “pobre” é uma tarefa um pouco mais complicada.

Entretanto, é bastante simples de se resolver o problema, através de um enriquecimento daquele ambiente para as crianças serem capazes de desenvolver a sua criatividade. Para isso, deixe sempre alguns materiais disponíveis, como os lápis e os papéis, de modo que eles possam alcançá-los com facilidade, além disso, separe também alguns blocos de montar e brinquedos para as crianças.

Você também pode usar até as roupas para estimular a criatividade. As crianças também podem escolher quais roupas usar e combiná-las e criar seu próprio conjunto infantil.

Tudo isso pode ser feito de maneira simples e não gasta muito dinheiro para tanto.

Participe do processo e incentive-os

Muitos pais se esquecem disso, mas, para as crianças, eles são vistos como espelhos, ou seja, significa dizer que a forma como a criança irá se portar, bem como as características que ela irá desenvolver dependem da forma como os pais fazem isso.

Portanto, é interessante participar do processo de desenvolvimento da criatividade das crianças, mostrando bastante interesse nessas atividades. Além disso, uma boa dica é fazer teatros utilizando fantoches, ler para as crianças e várias outras atividades que envolvam pai e filho.

Opte por atividades enriquecedoras

Para finalizar nossas dicas, é interessante para os pais optarem por atividades enriquecedoras para as crianças.

Uma boa dica é realizar a sua matrícula naquelas que são capazes de realizar esse estímulo, tais como o teatro infantil, as danças e muito mais.

Todas essas tarefas são extremamente estimulantes e capazes de trazer diversos benefícios à sua vida, sendo a criatividade um dos melhores a ser explorados pelas crianças.

Portanto, os pais devem intervir diretamente nesse aprendizado e ajudar os seus filhos a desenvolver essa atividade tão necessária a sua vida profissional e pessoal.