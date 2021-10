Compartilhe Facebook

Por: Jornal Montes Claros - 11 de outubro de 2021.

Um fato que não dá para negar: as vendas nos supermercados crescem no Brasil. Isso significa que há maior oportunidades para quem precisa de um emprego no momento. Afinal de contas, quando há aumento nas vendas, é necessário mais equipe para lidar com essa demanda. Por isso, fazer um curso de operador de caixa grátis é uma ótima maneira de aproveitar esse movimento para conseguir uma colocação no mercado.

E isso é necessário: nós vivemos um período de desemprego recorde, com a taxa de desemprego real (aquela que soma os desempregados e desalentados) ao redor dos 20%. Hoje em dia, existem mais pessoas fora do mercado de trabalho tradicional (desempregados, desalentados e informais) do que no mercado de trabalho tradicional (CLT e autônomos). Por isso, é vital reconhecer mercados que estão crescendo, como o de supermercados, e conseguir aproveitar esse movimento.

Quer entender porque as vendas nos supermercados crescem no Brasil? Então siga a leitura do artigo abaixo!

Por que as vendas nos supermercados crescem no Brasil: 3 motivos

1. Pandemia

Um dos motivos que fez com que as vendas nos supermercados crescessem foi a pandemia do novo coronavírus. Ela foi especialmente eficaz nisso no início da crise, quando fez surgir a demanda por itens como álcool gel 70º, máscaras e pela necessidade de estocar alguns itens para evitar sair de casa.

Portanto, isso levou a população a ir mais vezes ao supermercado ou gastar mais nas vezes em que ia, tudo para conseguir se equipar adequadamente para enfrentar a crise da melhor maneira possível.

Hoje em dia, a pandemia reduziu o seu ritmo, mas ainda existe. As pessoas ainda precisam comprar certos itens extras e tentar encher a geladeira para ficar mais tempo em casa, embora com menos nervosismo sobre o assunto.

2. Auxílio Emergencial

Outro fator que acelera as vendas em supermercados é a existência do Auxílio Emergencial. No valor de R$600,00 em 2020 e de R$ 150,00 em 2021, o benefício atingiu milhões de brasileiros que estavam desempregados, eram MEI ou que se encaixavam de outras formas nas regras do programa.

Dessa forma, o benefício injetou bilhões de reais na economia justamente nas mãos das pessoas mais pobres, que usam esse dinheiro especificamente para o consumo de alimentos e bens de primeira necessidade no mercado. Esse benefício injetou muito movimento em supermercados e ainda o faz em 2021.

3. Mais tempo em casa

Por fim, é importante entender que 11% de todos os brasileiros passaram a trabalhar em casa durante a pandemia. Isso sem falar naqueles que estudam e já estavam em casa fazendo aulas pela Internet e outros tantos que estão desempregados.

Mais tempo em casa significa menos idas à restaurantes e mais idas à geladeira ou ao armário da cozinha. Portanto, é necessário ter mais comida em casa. Um exemplo básico é o almoço: ainda que as pessoas continuem recebendo Vale-Alimentação, elas tendem a gastá-lo mais no mercado do que em restaurantes se estão mais tempo em casa. Afinal, um valor de, digamos R$300,00 no mercado costuma valer mais do que R$ 300,00 em refeições de restaurantes.

O que fazer para trabalhar na área?

Estudar

Agora que você já viu como o setor de supermercados está ativo e como isso não deverá reduzir o ritmo em nenhum momento no futuro próximo, deve ter entendido que vale a pena começar a trabalhar na área. Mas como fazer isso? A resposta básica é estudar!

Além do já citado curso de operador de caixa, existem muitas outras vertentes que você pode estudar para conseguir uma colocação no mercado de trabalho nessa área. Por exemplo:

curso de açougueiro;

curso de padeiro;

curso de repositor.

Você ainda poderia trabalhar na área de verduras e hortifrúti do mercado, além do setor de charcutaria e rotisseria. Existem muitas áreas diferentes a explorar dentro de um mercado.

Procurar oportunidades próximas

Depois de estudar e se capacitar para trabalhar em um supermercado, o próximo passo é procurar por oportunidades próximas. Muitos cursos especializados na área já contam com contatos dentro de supermercados para conseguir maior empregabilidade dos seus estudantes, então muitas oportunidades surgem daí.

No entanto, caso você não consiga algo dessa forma, o ideal é procurar por supermercados próximos e apresentar sua candidatura de maneira proativa, com um bom currículo.

Pronto! Agora que você viu como o fato de que as vendas nos supermercados crescem no Brasil mesmo com o aumento da inflação, é hora de se preparar para conseguir uma boa colocação nesse setor. Faça um curso que permita trabalhar na área e envie um currículo atualizado para os supermercados da sua cidade. Se tiver algum conhecido que trabalhe lá, peça uma recomendação para ele para aumentar as chances de conseguir uma colocação.

