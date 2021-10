O que disponibilizar nos banheiros femininos do seu estabelecimento

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de outubro de 2021.

Descubra o que colocar no banheiro feminino para agradar as clientes.

O banheiro pode não ser o principal passo para agradar os clientes, porém a falta de higiene pode ser motivo para afastá-los. Por isso, além de ter um banheiro limpo no estabelecimento, seus clientes ficarão ainda mais satisfeitos ao verem acessórios que podem ser extremamente úteis.

Existem acessórios para banheiro que são essenciais, como os itens de higiene; e outros que são muito úteis em algumas situações. E disponibilizar esses produtos pode te ajudar a conquistar de vez seus clientes. Descubra agora itens que são indispensáveis e outros que fazem a diferença no banheiro feminino.

Principais itens no banheiro feminino

Alguns itens podem até parecer óbvios, mas disponibilizá-los irá agradar as clientes. É importante estar atento à qualidade dos itens disponíveis no banheiro e se eles atendem às necessidades das clientes.

O papel higiênico é o principal item de todo banheiro feminino, então é importante que ele esteja sempre disponível e que seja de qualidade.

O sabonete é outro produto essencial para todas as clientes. Pode ser líquido ou em espuma, mas é importante que seja reposto assim que acabar para evitar desconforto.

Seja com toalhas de papel, secadores ou toalhas de pano, é necessário que as clientes tenham algumas alternativas para secar as mãos. Por exemplo, caso não gostem de utilizar o secador automático, podem usar a toalha de pano.

Ter espelhos pode parecer óbvio para o banheiro feminino, mas nem sempre isso acontece. Quando se vai ao banheiro é comum aproveitar para dar uma olhada no cabelo, roupa e maquiagem, por isso os espelhos são muito importantes para as clientes. Além disso, um espelho grande em que ela possa ver o corpo inteiro pode ser o que falta no seu estabelecimento.

Um espaço para fraldário também é muito importante, pois muitas clientes são mães e vão ao banheiro para trocar seus filhos. Por isso, ter um lugar reservado para isso é necessário.

Itens de higiene essenciais

Os itens de higiene são muito importantes, e não se resumem apenas ao papel higiênico de qualidade e sabão para lavar as mãos. É fundamental considerar todos os acessórios que podem ser necessários.

Itens como protetor de assento e saquinhos para descarte de absorventes são essenciais. O protetor de assento e a embalagem para descartar absorventes têm dupla utilidade: ajudam a mulher em sua própria higiene e colaboram para manter o sanitário limpo por mais tempo.

Outro acessório que merece destaque é o absorvente. Disponibilizar absorventes no banheiro de seu estabelecimento pode conquistar clientes e ser muito útil para emergências. Eles podem ser colocados em um lugar visível dentro ou fora do box, o que importa é a facilidade para encontrá-los quando for necessário.

Um item que também faz a diferença é ter ganchos e/ou suportes dentro do box, disponibilizando um lugar para pendurar seus pertences, como bolsa e casaco. Assim ela não precisará se preocupar com isso enquanto usa o banheiro.

Itens de higiene adicionais

Alguns acessórios de higiene não são essenciais, mas fazem a diferença e agradam os clientes. Eles mostram uma preocupação maior com o bem-estar e as necessidades. O enxaguante bucal é um desses itens que demonstra preocupação extra. Seja em restaurantes ou em lojas, é importante deixar o hálito fresco, pois isso garante maior conforto.

O fio dental é outro acessório de higiene que pode ser necessário. Por exemplo, se a cliente visita seu estabelecimento após comer, ou antes de um compromisso, ela estará preocupada com sua higiene bucal. Disponibilizar esses itens importantes para o conforto pode te garantir um cliente fiel.

Acessórios que fazem a diferença

Existem alguns acessórios que certamente farão diferença quando o cliente visitar o seu estabelecimento. Esses itens geralmente resolvem pequenas necessidades do dia-a-dia.

Um deles é a lixa de unha. Não é sempre que uma cliente precisa, mas quando acontece, ter um lugar que disponibiliza esse acessório será muito útil. Grampos e elásticos de cabelo também podem ajudar muito em um momento de necessidade.