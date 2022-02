O que é formatação: como expandir franquias

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2022.

Para criar uma rede de franquia de sucesso, deve ser levado em conta princípios essenciais como: Ter planejado um plano de expansão bem elaborado é muito importante. Deve ser bem pensado e estruturado a expansão do negócio. Caso o modelo escolhido for o de franquia, o cuidado deve ser ainda maior. Pois, é necessário que o modelo seja viável para ser replicado por outros gestores e é de extrema valia que o objetivo/ características do negócios sejam replicados em todas franquias. Isso irá acontecer através da estruturação de todas as etapas da transição. A partir de um estudo que aborda a visão macro até os micro processos do negócio e esse estudo é chamado de Formatação.

O que é a formatação?

O modelo de formatação apresenta alguns processos principais que abrangem as seguintes áreas: comercial, financeira e operacional e isso é realizado por meio de estudos, análises, cálculos e planejamentos. Portanto, para entender as possibilidades da empresa, deve ser realizado o diagnóstico e levantamento de dados da situação atual para então identificar qual é o estágio e o contexto que a organização se encontra. Partindo então ao processo de alinhar as expectativas, definir os principais objetivos a serem alcançados com a transformação do negócio em uma franqueadora. É necessário também avaliar a capacidade financeira e comparar os últimos resultados para entender se a empresa já se encontra no momento ideal para se tornar uma franqueadora. Todos esses processos em conjunto são conhecidos como análise de franqueabilidade, que tem como objetivo buscar e compreender, se o empreendimento é vantajoso para o franqueador e para o franqueado.

Processos de Franqueados

No momento que for validado a franqueabilidade, é necessário levantar os principais processos e também avaliar o que deve ou não ser replicado nas franquias. Exemplo: boas práticas de comunicação, de gestão, de operação, entre outras. Avaliar os concorrentes, vantagens e desvantagens competitivas, é essencial. Pois isto garante uma boa copy de vendas durante a comercialização das suas franquias. E o principal é definir quais pontos precisam evoluir antes de serem inauguradas as suas primeiras franquias. Porque, a satisfação dos franqueados é o indicador mais confiável de que a formatação foi a decisão mais assertiva. Assim sendo, cada vez mais pessoas vão se interessar e aderir ao negócio, serviços ou produtos.

Planejar a expansão

Estabelecer um bom plano de expansão, pode ser feito utilizando estratégia de geomarketing que emprega big data, juntamente com pesquisas de opinião e dados socioeconômicos.Pois a partir disso, é possível cruzar informações e definir relações de poder de consumo e tendências do seu nicho. Que garante que análises de territórios e logística sejam bem executadas assegurando um crescimento saudável da rede.

É imprescindível levar em conta processos que envolvem :

Registro da marca junto ao INPI

Circular de Oferta de Franquia (COF)

Contrato de franquia empresarial (CFE)

Na formatação é mais simples proporcionar a cooperação da rede. Pois Isto é feito por meio de estratégias e técnicas onde os franqueados trabalharão de uma forma cooperativa e não como concorrentes. Portanto, para finalizar a formatação deve-se repassar os conhecimentos da forma mais otimizada e efetiva. A partir da confecção de bons manuais, treinamentos e aulas que assegurem a padronização da rede e que deixe explícito todas as atividades que serão executadas.

Com isso, já comprovamos a importância do processo. Como realizar tudo isso? Pode ser feito por uma consultoria especializada, com a contratação de novos profissionais para a equipe de expansão. Ou também pelo proprietário, desde que todos os passos sejam seguidos corretamente e com muita cautela.