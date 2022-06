Blackjack: 21 ou menos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de junho de 2022.

Quando se trata do cassino, seja ele um local de tijolo ou um piso de cassino virtual, sempre haverá um jogo de Blackjack esperando por você para puxar um assento e ser jogado. Quer você jogue jogos de Blackjack online ou pessoalmente em seu estabelecimento de cassino favorito, o jogo sempre terá o mesmo objetivo – segurar uma mão avaliada em 21 ou menos, ainda que seja maior do que a mão do dealer.

Com isto em mente, pensamos que seria um grande momento para aprender um pouco da história do Blackjack, ao mesmo tempo em que refrescaria seu know-how de jogo. Então, desça para se juntar a nós.

Onde tudo começou

De onde veio o Blackjack, acredite ou não, ainda está em debate entre pesquisadores e historiadores, pois alguns acreditam que o jogo teve origem nos romanos, que em vez de cartas, jogaram com blocos de madeira que continham números pintados neles. Diz-se que os romanos adoravam jogar, e este é um dos jogos que eles jogavam. No entanto, não há provas concretas disso, portanto foi acordado que a origem mais confiável registrada para o jogo de Blackjack que conhecemos hoje começa na França dos anos 1700.

Diz-se que o jogo deriva de um punhado de jogos que eram populares na época, que se fundiram para criar as bases para o jogo que todos nós conhecemos e amamos hoje. Também há rumores de que a Corte Real francesa gostava de jogar este jogo durante o reinado do Rei Luís XV. Foi aqui que o Blackjack era conhecido como Vingt-et-Un, que se traduz por Twenty-One.

No século XVIII, graças aos colonos franceses, o jogo chegou às margens da América, onde o jogo floresceu. Em 1820, em Nova Orleans, o jogo entrou nos novos salões de jogo legalizados, aumentando em popularidade e se espalhando como fogo selvagem entre os jogadores.

Foi também durante este tempo que uma senhora francesa, Eleanor Dumont, imigrou para a América e viajou pelo país até residir na cidade de Nevada, Califórnia, onde ela abriu seu próprio estabelecimento de jogo. Dumont era uma negociante altamente qualificada, que foi classificada como uma raridade entre outras. Devido a sua habilidade, ela teve jogadores de todo o país viajando para visitar seu estabelecimento para jogar um jogo de Twenty-One contra ela. Ela ironicamente chamou seu estabelecimento de jogo de Vingt-et-Un.

Blackjack dos tempos modernos

Ao entrarmos no século 20, o Blackjack ainda era conhecido como Twenty-One, mas não por muito tempo.

Durante o século XX, os cassinos e estabelecimentos de jogo concordaram em fazer uma promoção sobre o jogo, para ajudar a trazer mais jogadores para seus locais. Uma dessas ofertas de bônus consistia em um pagamento extra se a mão de um jogador contivesse o Ás de Espadas, bem como um dos dois Valetes de cor preta dentro do baralho; o Valete de Paus ou o Valete de Espadas. Esta oferta de bônus era conhecida como um Blackjack. A promoção foi um grande sucesso com os jogadores, e quando as ofertas se esfriaram, o nome permaneceu.

No século seguinte, e ainda hoje, o Blackjack pode agora ser encontrado on-line em sites como o Betfair Casino e outros sites semelhantes, prontos e à espera que os jogadores façam o login e cliquem em jogar.