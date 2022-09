Aprenda a diferença entre lucro, receita e faturamento

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de setembro de 2022.

Conhecer todos os aspectos de uma empresa é muito importante para evitar problemas e erros na gestão empresarial. E obviamente, isso inclui entender bem a diferença entre lucro, receita e faturamento.

Afinal, o que cada um significa e o que torna um diferente do outro? Por que alguns empreendedores confundem esses termos? Essas são algumas das principais dúvidas que queremos sanar neste artigo!

Isso porque, entendemos que a compreensão mínima de alguns aspectos do departamento de contabilidade é essencial para quem pretende administrar uma empresa, seja uma loja de sapatos, ou uma empresa de projeto de drenagem, por exemplo.

Enquanto alguns termos são fáceis de entender, muitos são confusos devido à semelhança nos nomes. Mas não se preocupe, neste artigo explicaremos as principais diferenças entre eles. Confira!

Faturamento, o que é?

O termo “faturamento” está intimamente relacionado à emissão de uma fatura, recibo ou nota de débito. No Brasil, pelo menos uma venda exige a descrição de um desses três documentos.

Nesse sentido, um faturamento é a soma do valor total de todos esses documentos emitidos durante o período exigido (por exemplo, um mês) dentro de uma empresa.

Portanto, seja uma loja de brinquedos, ou em uma empresa de montagem de painel elétrico, o faturamento deve ser sempre calculado.

O faturamento, na verdade, é uma métrica importante porque mostra não apenas o crescimento, mas também a capacidade de uma empresa gerar receita.

Embora nem todo o dinheiro vá para o caixa (já que os impostos ainda são deduzidos), esse número pode ser usado como referência para ver se e quanto a empresa está crescendo.

Em relação aos impostos: mesmo que o faturamento de uma empresa de lavagem de persianas, por exemplo, tenha imposto retido (no caso de serviços), o valor faturado considerado será sempre o total.

Outro detalhe importante nesse aspecto é que, ao comparar ganhos em outros anos, é crucial não esquecer de aplicar um índice que corrige os valores passados​, como por exemplo, IGP-M, que é o Índice Geral de Preços de Mercado.

Assim, falsas comparações e taxas de crescimento acima do normal podem ser evitadas.

O que é receita?

Este é o termo mais confuso em toda a seção. A receita às vezes é confundida com receita, às vezes com lucro e às vezes com entrada de caixa.

E não é difícil perceber porque as receitas têm “tipos” que mudam completamente o seu alcance, e esses tipos ainda podem ser definidos no contexto de cada empresa.

Por exemplo, para uma empresa, o lucro líquido pode ser o resultado do lucro bruto menos os impostos. Por outro lado, as comissões também serão retiradas. Então é bom ter cuidado. Mas vamos às definições.

Receita Bruta

Equivalente à receita total, sem os encargos e impostos que devem ser pagos em todas as organizações.

Ou seja, em outras palavras, quando falamos de receita bruta, estamos falando de todas as vendas da empresa antes de quaisquer descontos ou impostos retidos na fonte. É simples assim.

Receita Líquida

Varia para cada empresa e até mesmo para cada modelo de DRE – métrica que significa Demonstração do Resultado do Exercício, uma empresa pode ter vários modelos de DRE em determinadas circunstâncias.

Geralmente, o lucro líquido será deduzido do imposto cobrado diretamente (e não com base no resultado, como é o caso do IRPJ e CSLL).

Ou seja, lucro líquido se refere ao que é inserido na empresa e pode ser utilizado para manter o saldo líquido da empresa. Nunca pode ser confundido com lucro, mesmo que signifique “dinheiro excedente”.

A fórmula para obter o lucro líquido é: renda bruta (menos) impostos. Basicamente, a receita líquida serve de base para o “dinheiro que deve ir para a empresa”.

Por exemplo, quando uma empresa realiza um projeto rede de distribuição, a receita bruta é um valor x, e a receita líquida é ouro valor x depois dos impostos e encargos.

Ou seja, geralmente, quando falamos em administração, a receita considerada é a receita bruta (igual ao faturamento).

Já a receita líquida é intermediária, e ainda recebe alguns descontos antes de gerar lucro bruto e depois EBITDA (índice para explicar os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”.

O que são os lucros?

Assim como a receita, o lucro pode ter “tipos” (lucro bruto, lucro líquido etc.). Mas aqui vamos simplificar a explicação resumindo a seguinte frase: “O lucro é o que sobra”.

Ou seja, o lucro do mês é o restante da conta após a dedução de todos os impostos, comissões e despesas operacionais.

As únicas exceções são aquelas empresas com empréstimos ou distribuídas em partes para investidores, que podem ser empresas financeiras ou mesmo uma fábrica de luminárias sp, por exemplo.

Nessa confusão, o lucro considerado sempre precede essas linhas. Em outras palavras: ao calcular os lucros da empresa, não leve em consideração a “renda” do pagamento de empréstimos ou contribuições.

Geralmente, se a empresa não possui empréstimos ou aportes de capital, os lucros correspondem a recursos que podem ser distribuídos entre os sócios ou reinvestidos na empresa, podendo ser empresas fabricantes de elevadores monta carga, ou de qualquer outro segmento.

Os lucros também indicarão a saúde da operação, a capacidade de reinvestimento e a viabilidade do negócio. É normal que uma empresa permaneça sem lucro por meses (ou anos), principalmente se aceitar investimentos externos ou for negociada publicamente.

No entanto, podemos imaginar que uma empresa não lucrativa é como um prédio sem colunas suficientes, em que, caso sejam retiradas as estruturas do prédio, ele cairá. Ou seja, os lucros são a base de uma empresa.

Embora existam semelhanças óbvias entre receita, receita e lucro, a distinção entre esses termos é fundamental para a manutenção da saúde de uma empresa, que de fato, sempre requer a ajuda de profissionais da área.

Dicas para aumentar o faturamento da sua empresa

Novas receitas são uma forma de maximizar os lucros e, como vimos, estão relacionadas mas são métricas distintas que precisam estar em harmonia para evitar colapsos financeiros.

Com isso, aprender a aumentar os lucros da sua empresa vai além de vender mais. Abaixo listamos algumas dicas para ajudar sua empresa a ganhar dinheiro e capitalizar melhor e obter lucros interessantes. Confira:

Saiba precificar corretamente

Mesmo que novos contratos e receitas entrem em uma empresa, se o preço não for correto não há como melhorar a rentabilidade de uma empresa.

Com isso, podemos pensar que o preço é uma tarefa desafiadora e importante por trás da rotulagem de um bem ou do preço de um serviço.

Por exemplo, uma empresa que realiza consultoria de engenharia de segurança do trabalho, deve precificar seus serviços com base nos melhores valores de mercado, a fim de aumentar a lucratividade e manter a saúde financeira da empresa.

Em suma, a formação dos preços de venda afeta – e muito – a decisão de compra de um cliente. No entanto, baixar os preços para aumentar as vendas não significa necessariamente aumentar os lucros.

Você precisa ter certeza de que sua empresa oferece o melhor negócio para ser rentável. O equilíbrio é fundamental.

Manter organização financeira

Essa é uma dica primordial para garantir mais e mais lucros no seu negócio. Mas, é preciso destacar que organizar as finanças da sua empresa significa lidar com itens como:

Classificação de despesas;

Custos;

Receitas;

Investimentos;

Entender os prazos médios de pagamento;

Cobranças.

Ao ter uma organização financeira, seja com consultoria terceirizada, ou com um profissional qualificado, você pode manter seu negócio em ordem.

Vender mais produtos para os mesmos clientes

Sem dúvidas, novas receitas podem vir de clientes antigos. Portanto, pensar em maneiras e estratégias para vender aos mesmo clientes é uma dica fundamental para aumentar o faturamento do seu negócio.

Afinal, conquistar novos clientes exige muito trabalho em marketing e geração de leads, e você concorda que tudo isso tem um preço. Você já ouviu falar da regra 80/20, também conhecida como regra de Pareto?

80% das consequências são resultados de 20% das causas. Quando falamos em vendas, dizemos que 80% do faturamento da sua empresa vem de 20% dos seus clientes.

A dica aqui é descobrir quais clientes geram mais receita e fazer com que eles comprem mais do seu negócio. Para isso, podem ser oferecidos pontos de fidelidade, cupons de descontos, entre outros.

Acompanhar Indicadores de Desempenho

As métricas desempenham um papel de liderança na gestão, pois fornecem dados organizados e estruturados e são a base para as decisões necessárias em uma empresa.

Tem muita gente que pensa que o gerenciamento de métricas é algo que só as grandes organizações fazem, e isso está errado.

Os Key Performance Indicators, também conhecidos como KPIs devem ser considerados desde o início do seu negócio, até mesmo em uma pequena empresa de conserto de aquecedores de água, por exemplo.

Afinal, são métricas fundamentais para dar à sua empresa a organização financeira que ela merece.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.