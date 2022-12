Descubra o que é inserto autocortante

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de dezembro de 2022.

Quem está dentro do universo industrial provavelmente já ouviu falar em inserto auto cortante. Porém, para muitas pessoas, ainda se trata de um termo estranho, desconhecendo as funcionalidades desse elemento. Também chamado de inserto roscado ou bucha roscada, a peça proporciona vários benefícios para o processo e ainda colabora com uma melhor gestão de recursos.

Acompanhe a leitura e veja o que é o inserto autocortante, bem como para que serve. Logo, entender a importância do item!

Afinal, o que é o inserto auto cortante?

O inserto roscado consiste em uma bucha metálica cilíndrica recomendada para reparar ou prover roscas em blocos de diferentes materiais, como aço, plástico, alumínio, entre outros. Sua geometria conta com roscas internas e externas para gerar a própria rosca no bloco, na hora em que são inseridas no furo.

A ação de corte ocorre pelas ranhuras externas, portanto, não há necessidade de furos pré-rosqueados com machos cortantes ou algo do tipo. Ou seja, é uma rosca permanente de alta qualidade e resistência, oferecendo uma maior economia de tempo e de material.

Os benefícios

O inserto com rosca é capaz de reduzir os custos de manutenção, visto que tem uma durabilidade alta e máximo poder de fixação, além de proteger componentes caros contra danos. Ainda dispensa a necessidade de mão de obra muito especializada, sendo de fácil instalação de forma manual, com parafuso ou porca. Inclusive, pode ter aplicação automatizada por meio de rosqueadeiras com reverso ou ferramenta RF08 em centros de usinagem.

Por outro lado, a grande variedade de modelos de insertos auto cortantes faz com que eles se adequem às mais diversas situações, aumentando seu nível de aplicabilidade. São capazes de serem aplicados em materiais de dureza elevada, como o ferro fundido, ou materiais dúcteis, caso das ligas de alumínio e polímeros.

Resumindo, em razão da sua grande resistência, praticidade e vasta gama de aplicabilidade, este elemento de fixação é fundamental para gerar redução de custos e alavancar a produtividade da empresa.

Aplicador de insertos auto cortantes

O aplicador de insertos auto cortantes é um dispositivo voltado exclusivamente para esta tarefa. Entre suas características, podemos citar:

Equipamento robusto e preciso.

Ideal para a aplicação de insertos com roscas entre M3 e M12.

Fornece um ciclo de produção de peças rápido e seguro.

Apresenta melhor relação custo-benefício em relação às demais soluções disponíveis no mercado.

Além disso, trata-se de uma ferramenta que permite um melhor acoplamento do inserto, diminuindo a quantidade de inserções com defeito.