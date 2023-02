Especialista explica como é possível nunca sofrer com entupimentos em casa

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

Todos nós sabemos como são complicadas algumas situações cotidianas, como é o caso dos incidentes que envolvem entupimentos em casa. Contudo, é possível, sim, não sofrer com essas adversidades, e vamos te mostrar como tomar as atitudes corretas para prevenção e contenção desses danos.

Isso porque, quando temos em mãos dicas certeiras, conseguimos evitar passar por problemas desnecessários, que apenas nos trazem dores de cabeça e, é claro, prejuízos não previstos. Portanto, confira esse guia completo que irá te salvar e faça certo a partir de hoje.

Sempre utilize telas de proteções em todos os ralos

Em primeiro lugar, a dica que temos para passar, de acordo com Abson Amorim, técnico na desentupidora na zona sul de SP pela empresa Holltec, é a mais simples, mas que muitos, até hoje, não cumprem com eficiência: utilizar telas de proteção em todos os ralos.

Seguir este passo à risca é mais do que essencial, ele deve ser uma regra em todo e qualquer lugar que tenha a presença de ralos.

Afinal, quando permitimos que resíduos passem por esta abertura e caiam na rede de esgoto, estamos dando “passe livre” para que os entupimentos se tornem cada vez mais propícios.

Com isso, o acúmulo de restos de comida, assim como cabelos, por exemplo, se for o caso do banheiro, se tornam grandes vilões para que os imprevistos e prejuízos venham à tona.

Além disso, ao colocar a tela de proteção, você está garantindo que a sua casa tenha 100% de segurança e que não haja sobrecarga nos encanamento, porque, mesmo que não tenha entupimentos, a sobrecarga também é preocupante. Com as telas, você consegue, ainda, facilitar a limpeza do espaço e proporcionar ainda mais higiene ao local.

Use água quente com bicarbonato uma vez na semana

Dentre as dicas desse guia, Amorim ainda cita o uso da água quente com bicarbonato uma vez na semana, em especial nos ralos que mantêm contato com alimentos, que é, em geral, o ralo da cozinha.

Ao fazer essa misturinha, você consegue remover e prevenir o surgimento de toda a gordura que possa vir a se acumular nas encanações. O processo é bem simples: misture em torno de duas colheres de sopa de bicarbonato a cada 400 mL de água quente.

Em seguida, jogue no ralo e aguarde alguns minutos. Depois, deixe a torneira aberta em água corrente e jogue detergente no ralo, se desejar. Com este passo mais do que simples, você garante estabilidade quando o assunto é desentupir ou precaver entupimentos.

Faça limpeza profunda com produtos profissionais uma vez ao mês

“Por fim, é claro que eu aconselho fortemente uma limpeza profunda com produtos profissionais uma vez ao mês. Apesar da dica anterior ser bastante útil, os produtos especializados devem ser utilizados para que o problema seja verdadeiramente afastado”, ensina Abson.

Junto a isso, se possível, recomendamos também, recorrer aos serviços profissionais de especialistas e técnicos no assunto.

Não deixe para a última hora uma manutenção que deve ser frequente e sempre invista em bons produtos e em bons profissionais. Isso evita desgastes e você nunca mais se preocupará com entupimentos.

“Como técnico e especialista, te asseguro que, ao seguir essas três dicas, seus encanamentos irão ter uma vida útil ainda melhor e você não precisará correr contra o tempo para dar conta de uma surpresa nada agradável”, finaliza Amorim. Conte com bons profissionais e esteja sempre de olho nas manutenções.